수원 이어 인천·김포 '마약 의심' 영상 무분별 확산

SNS 캡처

최근 사회관계망서비스(SNS)에서 사실관계가 확인되지 않은 '마약 의심' 영상이 무분별하게 공유돼 주의가 요구된다.



27일 인천경찰청 등에 따르면 지난 23일 SNS에 "인천 쪽 사는 지인이 보내준 영상"이라는 설명과 함께 한 남성이 비틀거리는 모습이 올라왔다.



영상에는 검은색 상·하의를 입은 남성이 건물 승강기 앞에서 벽을 짚고 고개를 숙인 채 불안정하게 서 있는 장면이 담겼다.



비슷한 시기에 경기 김포의 길거리에서 행인이 비틀거리며 돌아다니는 모습을 다른 시민이 촬영한 영상도 SNS에 올라왔다.



누리꾼들은 이른바 '수원 마약 의심 영상'이 온라인에서 확산한 데 이어 다른 지역에서 유사한 영상이 올라오자 불안감을 드러냈다.



앞서 수원에서는 등이 굽은 자세로 양팔을 늘어뜨린 채 한참을 서 있는 남성의 모습이 담긴 동영상이 촬영돼 마약 투약 의혹이 불거졌다.



하지만 경찰은 단순히 비틀거리거나 특정 자세를 취했다는 이유만으로 마약 투약 여부를 단정하기는 어렵다고 설명했다.



또 사실관계가 확인되지 않은 영상을 SNS에 공유할 경우 당사자의 명예를 훼손하거나 사회적 불안감을 키울 수 있다고 우려했다.



실제로 인천과 김포 지역에서는 마약 의심 게시물과 관련된 신고가 들어오거나 사건이 특정되지는 않은 것으로 파악됐다.



수원 사례의 경우 30대 남성이 마약 간이 검사에서 필로폰 양성 반응이 나와 긴급 체포됐지만, 국립과학수사연구원 1차 예비 감정 결과 음성 판정이 나오면서 석방됐다.



경찰 관계자는 "인천과 김포 영상 모두 마약 관련 사건으로 특정되지 않은 상황"이라며 "정확하지 않은 내용을 무분별하게 공유하는 것은 자제할 필요가 있다"고 말했다.

<연합>

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