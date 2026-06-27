이커머스업계, 여름 상품부터 장보기·신생 브랜드까지 할인전

본격적인 휴가철과 장마철을 앞두고 이커머스업계가 여름철 수요를 겨냥한 할인전에 나선다. 바캉스 패션과 물놀이 용품부터 장보기 상품, 신규 입점 브랜드까지 행사 범위도 넓어지고 있다.

11번가 제공

27일 업계에 따르면 11번가는 리빙·패션·뷰티 상품을 최대 50% 할인하는 ‘찐템페스타’를 오는 30일까지 진행한다.

이번 행사에서는 선케어 제품과 장마 대비 용품을 비롯해 바캉스 패션, 수영·캠핑용품 등 여름철 수요가 높은 상품을 선보인다.

뷰티 부문에서는 선크림과 데오도란트, 수딩젤, 태닝오일 등을 할인 판매한다. 뷰티 브랜드와 협업한 단독 기획세트를 2만원 균일가에 판매하는 ‘럭키박스’와 5000원 이하 상품을 무료배송하는 ‘체험딜’도 운영한다.

패션 부문에서는 시크릿라벨과 맥코인 등 성장 가능성이 높은 브랜드를 소개한다. 수영복과 래시가드, 시스루 셔츠, 선글라스 등 여름철 패션 상품도 마련했다.

리빙 부문에서는 텐트와 웨건, 아이스박스 등 휴가용품과 냉감패드, 시어서커 이불 등 여름 침구를 할인 판매한다. 리빙·패션 상품을 4만원 이상 구매하면 사용할 수 있는 3000원 장바구니 쿠폰도 매일 회원당 한 장씩 발급한다.

SSG닷컴은 다음 달 1일까지 상반기 장보기 결산 행사인 ‘쓱 장보기 페스타’를 연다.

올해 상반기 판매량을 바탕으로 선정한 인기 상품을 중심으로 할인 혜택을 제공한다. 신선식품에서는 호주산 양념 소불고기와 참외, 손질 오징어를 대표 상품으로 내세웠다. 가공식품에서는 비빔라면과 참기름, 치즈가, 생활용품에서는 화장지와 세탁세제가 상반기 인기 상품으로 꼽혔다.

CJ제일제당과 대상, 동원F&B, 동서식품 등이 참여하는 브랜드 특가전도 진행한다. 일부 상품은 최대 50% 할인하고 추가 쿠폰이나 쓱7클럽 회원 전용 혜택을 제공한다.

행사 기간에는 매일 참여할 수 있는 룰렛 행사도 운영한다. 당첨 금액은 100원부터 3만원까지다. 3만원 장보기 지원금은 쓱7클럽 회원을 대상으로 추첨해 지급한다.

W컨셉은 신규 입점 브랜드를 소개하는 정기 행사 ‘뉴태그(NEW TAG)’를 시작했다. 매주 화요일과 토요일 각각 ‘화요 뉴태그’와 ‘토요 뉴태그’를 열어 신생 브랜드의 상품을 선보인다.

27일 열리는 토요 뉴태그에서는 뷰티와 라이프스타일 분야의 신규 브랜드를 집중적으로 소개한다. 더마 화장품 브랜드 아이유닉과 비건 스킨케어 브랜드 익스큐즈마이프랭크를 비롯해 집국백서, 선데이아뜰리에 등 9개 브랜드가 참여한다.

W컨셉은 행사 상품에 최대 30% 할인쿠폰을 제공해 신규 브랜드의 고객 접점을 넓힐 계획이다.

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