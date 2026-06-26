李대통령, 이진국 감사원 감사위원 임명안 재가

이재명 대통령은 26일 김호철 감사원장이 제청한 이진국 감사원 감사위원 임명안을 재가했다.

이진국 신임 감사원 감사위원. 연합뉴스

이 감사위원은 1967년생으로 경남 고성에서 태어나 통영고, 동아대 법학과를 졸업했다. 이후 독일 마부르크대에서 법학 박사 학위를 취득한 뒤 2002∼2007년 한국형사정책연구원에서 연구위원과 기획조정본부장 등을 역임했다. 2007년부터 현재까지 아주대 교수를 지내며 법무부 질서위반법 제정특위 전문위원, 국무조정실 사법개혁 평가위원, 한국형사법학회 회장 등으로 활동했다. 지난해 6월부터 올 2월까지 청와대 사법제도비서관으로 근무하며 이재명정부의 사법제도 개혁안 설계에 관여했다.

감사원 감사위원은 감사원의 의결기구인 감사위원회의 구성원으로 임기 4년의 정무직 차관급에 해당한다. 감사원은 이 감사위원에 대해 “인권보호에 관한 확고한 소신과 형사 분야에 대한 전문성, 다양한 경험 등을 바탕으로 인권친화적 감사 환경을 조성하고, 감사 결과의 객관성을 높이는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대된다”고 밝혔다.

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