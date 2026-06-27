차량을 디지털 플랫폼으로…네이버·현대차 맞손

네이버가 현대차그룹의 차세대 인포테인먼트 시스템에 네이버앱과 네이버지도, 웨일 브라우저를 제공하며 모빌리티 부문 협력을 확대한다.

네이버는 현대차그룹의 차세대 인포테인먼트 시스템 플레오스 커넥트에 주요 서비스를 연계한다고 26일 밝혔다. 이날 2026 부산모빌리티쇼에서는 플레오스 커넥트가 탑재된 현대차그룹 신차 더 뉴 그랜저와 디 올 뉴 아반떼가 공개됐다.

두 회사는 더 뉴 그랜저를 시작으로 연내 출시 예정인 디 올 뉴 아반떼 등 플레오스 커넥트 탑재 차량에서 네이버의 인공지능(AI) 기술과 서비스를 활용한 모빌리티 경험을 제공하기로 했다. 플레오스 커넥트에서는 차량 환경에 맞게 최적화된 네이버 오토앱과 네이버지도, 웨일 브라우저를 이용할 수 있다.

네이버 오토앱은 운전자의 일정과 관심사, 현재 위치를 바탕으로 날씨와 주요 뉴스, 다가오는 약속 등을 요약한 투데이 브리핑을 제공한다. 예약 장소의 방문 시간이 가까워지면 네이버지도 길 안내와 연결하고, 이동 경로 주변의 명소와 맛집도 함께 추천한다.

차량용 네이버지도는 별도의 카플레이 연결 없이 예상 목적지와 주변 주유소, 운전점수 등을 메인 화면에서 보여준다. 주변 맛집과 이용 가능한 쿠폰 정보도 제공한다.

예상 목적지도 운전자의 이동 맥락과 차량 상태 등을 분석해 추천한다. 연료나 배터리 잔량이 부족하면 인근 주유소나 전기차 충전소를 안내하고 출퇴근 시간대에는 집이나 회사로 가는 경로를 제시한다.

최수연 네이버 대표는 “차량이 이용자의 일상과 디지털 경험을 자연스럽게 연결하며 새로운 가치를 창출하는 플랫폼으로 나아가고 있는 만큼 네이버의 다양한 서비스 노하우와 기술력을 바탕으로 현대차그룹과 파트너십을 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.

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