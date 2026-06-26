李대통령 “韓·日, ‘가깝고 또 가까운’ 사이가 되길”

이재명 대통령은 26일 방한한 다케다 료타 일한의원연맹 회장을 청와대에서 만나 “한국과 일본을 두고 ‘가깝고도 먼 나라’ 이렇게 평가되는데 저는 한·일 관계가 많이 개선돼 ‘가깝고 또 가까운’ 그런 사이가 되기를 바란다”고 말했다.

이 대통령은 이날 다케다 회장 접견 자리에서 “의원 간 교류가 좀 더 활발하게 확대되길 바란다”며 이같이 언급했다.

이재명 대통령이 26일 청와대에서 다케다 료타 일한의원연맹 회장을 접견하며 기념촬영을 하고 있다. 청와대통신사진기자단

이 대통령은 “국제 관계가 최근 많이 복잡해지고 유동적인데 이럴 때일수록 한·일 관계가 많이 개선되는 것이 양국 모두에게 도움이 될 거라고 생각한다”며 “한·일 관계 개선을 위해서는 국민들 사이의 교류도 중요하고 고위 정상 간 교류도 중요하지만, 한일의원연맹 또 일한의원연맹 간 교류 협력도 매우 중요하다고 생각한다”고 했다.

다케다 회장은 “양국의 셔틀외교가 계속되고 있는 것은 대단히 훌륭한 것이라고 생각한다”며 “특히 양 정상의 고향에서 셔틀외교가 이어진 것은 새로운 롤모델이라고 생각한다”고 말했다. 또 그는 “얼마 전 SK의 최태원 회장께서 일본을 방문해 일·한 경제인 회의를 했다”며 “최 회장이 스피치에서 일본과 한국의 관계는 ‘선택’이 아니라 ‘머스트’라고 말했다. 지금 인공지능(AI) 그리고 반도체가 세계 경제를 뒷받침하고 있는데, 기술 협력이라는 것에 있어서 저희 관계를 떼려야 뗄 수 없는 관계라고 생각한다”고 했다.

다케다 회장은 불안정한 국제질서 속 양국의 협력 필요성도 거론했다. 그는 “동북아 안보 관련해 저희는 지정학적으로도 핵보유국에 둘러싸여 있는 나라”라며 “지금 세계 질서가 불안정한 가운데 일본과 한국 양국이 해야 하는 일은 저희 미들파워가 결속해서 세계 질서를 안정화시키는 것이다. 앞으로도 많은 교류를 계속하면서 우호 관계의 진전을 할 수 있으면 좋겠다”고 했다.

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