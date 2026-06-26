한성숙 총리 후보자 인사청문회 이틀째… 여야 공방 오가

여야는 26일 한성숙 국무총리 후보자 인사청문회에서 한 후보자의 오피스텔 지인 매각 논란 등을 놓고 날 선 공방을 이어갔다.

국민의힘이 한 후보자를 겨냥해 오피스텔 지인 헐값 매각 의혹을 제기하자 더불어민주당이 "수준이 낮다"고 반발하면서 중간에 고성이 오가기도 했다.

김희정 국민의힘 의원은 이날 오전 국회에서 열린 국무총리 임명동의안 심사를 위한 인사청문회 중 한 후보자가 해당 오피스텔을 시세보다 3분의 1 정도로 낮은 금액에 월세를 주다가, 이달에는 임차인에게 시세보다 최소 5억원 낮은 15억원에 매각했다면서 "어떤 지인이기에 형제 간에도 주기 힘든 이 정도 특혜를 줬을까. 우회 증여 아닌가"라고 했다.

김 의원은 "어떤 이력이 있나 봤더니 대통령 영부인 담당 (미용실 원장)을 했다"며 "권양숙 영부인을 담당했었다고 본인이 기자회견했다"고 주장했다.

김 의원은 "해당 미용실 원장은 한 후보자 총리 지명 후 이틀 뒤에 자랑하는 글을 올렸다. 그리고 이 사람에게 헐값에 다시 매매까지 했다"며 "대가성 특혜 제공으로 보인다"고 강조했다.

이에 이소영 민주당 의원은 "우리 청문회의 수준이 좀 부끄럽다"며 "한 후보자는 자산을 이룩한 성공한 사업가고 임차인에게 임대료까지 고가로 받아 가면서 수익을 더 축적하려 한 유형의 임대는 아니었던 것 같다"고 반박했다.

이 의원은 "오피스텔 임대하면서 임차인이 예전에 누구의 머리를 손질했는지까지 알아야 하는가. 손님이 누구인지도 다 알아야 하는가"라며 "일반인인 임차인 SNS를 털어서 특혜성 증여라고 주장을 하는가"라고 주장했다.

이 의원은 "초등학생도 하지 않을 수준의 비약과 억측으로 이렇게 인사청문회 시간을 낭비해야 하는가. 수준이 너무 낮다"고 했다.

이에 국민의힘 의원들은 "말을 가려서 하라"고 반발하며 고성이 오가기도 했다.

강승규 국민의힘 의원은 "밖에서 볼 때는 해당 미용실 원장이 과거 영부인의 머리를 했다면 그 분을 통해 내통이 형성될 수 있다"며 "그런 내통에 대한 답례로 세를 싸게 줄 수도 있다는 합리적인 의심을 할 수도 있다"고 설명했다.

강 의원은 "여당 의원들의 '말도 안 된다'는 말 자체가 더 우스운 것이다. 말도 안 된다고 생각하면 반박하면 된다"고 했다.

백승아 민주당 의원은 "(국민의힘 의원들이) '영부인 머리했던 사람이던데'라고 말하지만 그래서 무슨 영부인을 말하는건지, 무슨 특혜를 줬다는건지 듣는 사람으로 하여금 자꾸 물음표를 만들게 한다"고 했다.

백 의원은 "잘못한 부분을 추궁하고 사과할 부분이 있으면 사과해야 한다"며 "하지만 내가 원하는 프레임으로 끌고 가기 위해 보여주고 싶은 부분만 교묘히 보여주고 사람을 오해하게 만들면 안 된다"고 강조했다.

<뉴시스>

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