정부법무공단 이사장에 이상호…李대통령 측근 김용 변호 이력

제8대 정부법무공단 이사장으로 이상호(60·사법연수원 21기) 법무법인 양재 변호사가 임명됐다.

법무부는 26일 “정성호 법무부 장관은 제8대 정부법무공단 이사장으로 이상호 변호사를 임명했다”고 밝혔다. 정부법무공단은 정부와 지방자치단체·공기업 등으로부터 위임받은 민사·행정소송, 헌법소원 등 다양한 국가 송무 사건을 대리하는 국가로펌이다.

이 신임 이사장은 서울대 법과대학을 졸업한 후 제30회 사법시험에 합격했다. 이후 변호사로 활동하며 공공과 민간 영역에서 다양한 법률·행정 경험을 쌓아왔다. 2014∼2016년 민주사회를 위한 변호사모임(민변) 부회장을 지냈고, 문재인 정부때인 2019∼2021년 법무부 산하 대한법률구조공단 사무총장으로 일한 경험도 있다.

특히 이 신임 이사장은 이재명 대통령이 2010년 성남시장에 당선되기 전 법무법인 새길에서 함께 근무한 인연이 있는 것으로 알려져 있다. 또한 이 대통령의 측근으로 알려진 김용 전 민주연구원 부원장의 불법 정치자금 수수 사건을 변호하기도 했다. 김 전 부원장은 대장동 개발 민간업자 일당에게 금품을 받은 혐의로 1심과 2심에서 징역 5년을 선고받았고, 현재 대법원 선고를 기다리고 있다.

법무부는 이 신임 이사장에 대해 “대한법률구조공단 사무총장 재직 당시 공단의 업무 전반을 성공적으로 총괄·관리한 경험을 바탕으로 향후 정부법무공단의 안정적 운영과 발전에 기여할 것으로 기대된다”고 했다.

정성호 법무부 장관은 “정부법무공단이 ‘국가로펌’으로서의 역할을 더욱 강화하고, 보다 충실한 법률서비스를 제공할 수 있도록 노력해 달라”며 “신임 이사장을 중심으로 공단 구성원 모두가 공단의 도약을 위해 최선을 다해달라”고 밝혔다.

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