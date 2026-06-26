농가 돌아설라…트럼프 "이란 돈 가져다 美농산물 많이 살 것"

도널드 트럼프 미국 대통령은 25일(현지시간) 이란이 향후 동결 해제될 자금으로 미국 농산물을 구매하게 하겠다며 '농심(農心) 달래기'에 주력했다.



트럼프 대통령은 이날 저녁 농업계 인사들을 백악관 로즈가든으로 초청해 저녁을 대접했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

그는 만찬 시작 전 연설을 통해 "이란은 식량 문제로 어려움을 겪고 있고 우리는 그들의 돈을 일부 가져다가 쓸 것"이라며 "밀과 대두, 옥수수를 많이 살 것이고 절차가 꽤 빨리 시작될 것"이라고 말했다.



그러면서 "(구매 규모가) 꽤 클 것"이라고 강조했다.



이란의 동결자금을 해제할 때 해제된 자금으로 미국 농산물을 사도록 하겠다는 구상을 농업계 인사들 앞에서 재확인한 것이다. 유가를 포함한 물가 상승으로 타격을 입은 농가를 달래려는 의도가 내포된 발언인데, 이란은 용처를 알아서 정하겠다는 입장이다.



이란의 종전 협상단 대표인 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장은 트럼프 대통령의 이런 발언에 대해 "미국은 우리가 동결 해제된 자산으로 자국의 농산물을 살 것이라고 거짓 주장을 하고 있다"고 맞받았다.



갈리바프 의장은 엑스에 미국의 이런 주장을 "흥미롭다"고 평한 뒤 "우리가 거둬들이고 있는 작물은 미국이 수십년간 심어놓은 불신뿐이며 미국은 유전자 변형(GMO) 콩과 깨진 약속, 헛소리만 수출하고 있다"고 비꼬았다.



러시아 리아노보스티 통신에 따르면 압돌 나세르 헴마티 이란 중앙은행 총재도 동결 해제된 자산의 사용처에 대해서는 어떤 강제조치도 없다고 못 박았다.



다만 그는 가격과 품질이 수용할 수 있는 수준이라면 미국산 상품을 구매하는 데 아무 문제가 없다고도 덧붙였다.



트럼프 대통령은 "우리는 순수한 우위에서 (이란과) 협상을 하고 있다"면서 호르무즈 해협은 이미 개방됐고 이란은 핵무기를 갖지 않는 데 100% 동의했으며 유가도, 물가고 떨어지고 있다고 주장하기도 했다.



트럼프 대통령은 농업 혁신을 위한 행정명령에 서명했다고 했다. 그는 "여러분을 엄청나게 존경한다. 여러분이 미국을 세웠다"며 거듭 농업계 인사들을 치켜세우기도 했다.



11월 중간선거를 앞둔 트럼프 대통령에겐 핵심 지지층인 농가 관리가 중요한 이슈다. 미국 건국 250주년 기념행사가 한창인 시점에 백악관 만찬을 준비해 미국 역사와 경제에서 농가가 차지해온 중요성을 강조한 셈이다.



트럼프 대통령은 이날 연설에서 베네수엘라의 강진을 거론하며 미국의 지원 방침도 밝혔다. 트럼프 대통령은 올해 초 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 체포해 미국으로 압송하는 군사작전을 감행한 바 있다.

<연합>

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