문채원 "전생에 뉴욕 사는 멜리사"…엄마 떠올리다 눈물

배우 문채원이 전생 체험 도중 눈물을 흘렸다.

문채원은 25일 유튜브 채널 '문채원'에서 전생 체험에 몰입하는 모습을 보였다.

배우 문채원. '문채원' 유튜브 캡쳐

최면상담센터 원장은 "전생에 한 맺혔던 기억이 이번 생에 영향을 준다"고 했다.

원장이 가장 어린 시절로 가보자고 하자 문채원은 "할아버지가 많이 예뻐했다"고 말했다.

원장이 "어린 채원이는 가족들 사랑을 많이 받았냐"고 묻자 문채원은 "어른들이 많이 예뻐했다"고 했다.

이어 문채원은 본격적으로 전생을 떠올리기 시작했다.

그는 "구두를 신고 있다. 뉴욕인 것 같고 은행에서 일한다"고 했다.

은행에서 어떤 일을 하냐고 묻자 문채원은 "돈 많은 사람의 심부름을 하고 있다"며 "30대 초 여성이고 옷을 잘 입었다"고 말했다.

이어 문채원은 엄마의 모습을 떠올리자 눈물을 흘렸다.

그는 "아빠가 주로 날 키운다. 근데 엄마가 없어서 힘들어 보인다"고 했다.

그는 "엄마가 힘이 없고 많이 말랐다. 나를 멜리사로 부른다"고 말했다.

이어 멜리사는 결혼했냐고 묻자 문채원은 "독신이다. 독신"이라고 했다.

<뉴시스>

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