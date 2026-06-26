李대통령, 호르무즈 선박 탈출에 “공직자 노고 치하…주말 안에 3척 더 빠져나올 것”

이재명 대통령은 26일 호르무즈해협에 갇혀 있던 한국 선박 8척이 추가로 빠져나온 데 대해 “관련 부처 공직자들의 노고를 치하한다”고 밝혔다.

이재명 대통령이 25일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 청와대사진기자단

이 대통령은 이날 엑스(X)에 “이제 남은 배는 5척, 이 중 수리 중인 나무호와 화물 문제로 잔류 의사를 밝힌 1척 등 2척을 제외한 3척도 주말 안에 빠져나올 것으로 예상된다”며 이같이 적었다. 이 대통령은 관련 기사 링크도 함께 공유했다.

해양수산부는 이날 해협 내측에 대기 중이던 선사 운용 선박 8척이 해협을 통과해 정상 항해 중이라고 밝혔다. 이들 선박엔 한국인 선원이 총 37명 승선하고 있다. 목적지가 한국인 선박은 1척이다. 이에 따라 해협 안쪽에 남은 우리 선박은 피격 후 두바이항에서 수리 중인 HMM 나무호를 포함해 5척으로 줄었다．

이 대통령은 “어느 나라보다 신속하고 안전하게 억류 상선과 선원들이 탈출할 수 있었던 것은 밤잠을 설치며 소통협력에 애쓴 외교부와 국가안보실, 해수부, 국가정보원의 노력이 크고 주효했다”며 “여러분께도 격려를 부탁드린다”고 했다.

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