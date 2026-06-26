류재철 “엔비디아와 피지컬AI 협력 구체화…차세대 AI생태계 구축”

LG전자가 로봇 분야에서 엔비디아의 AI플랫폼과 자사 로봇 기술·제조 노하우를 결합해 차세대 피지컬 인공지능(AI) 생태계 구축에 본격적으로 나선다.

류재철(사진) LG전자 대표이사 사장은 26일 링크드인 채널을 통해 “LG전자와 엔비디아는 미국 현지에서 추가 논의를 통해 (피지컬 AI에 관한) 협업 세부 영역과 전략적 파트너십을 구체화했다”며 “엔비디아의 플랫폼을 활용한 LG 데이터 팩토리 구축, LG전자 AI데이터센터 쿨링 설루션 고도화 및 LG 로봇 양산 체계 구축 기반의 시너지 창출 방안에 이르기까지 양사 간의 구체적인 논의를 통해 피지컬 AI 생태계 구축을 통한 미래 준비에 박차를 가하고 있다”고 말했다.

LG전자는 스마트홈 플랫폼 씽큐를 통해 전 세계의 고객 접점에서 축적되는 순수 데이터와 제조 역량을 차별점으로 꼽았다. 류 사장은 “LG전자는 14개 국가 31개의 생산 시설로부터 생성되는 정교한 제조데이터를 확보하고 있으며 최근 10년간 제조·생산 데이터의 양만 770TB(테라바이트)에 달한다”고 말했다.

또 류 사장은 “LG전자는 수십 년 동안 가정, 상업시설, 공장, 모빌리티 등 다양한 공간을 설계하고 운영하며 고객과 접점을 이어온 기업”이라며 “이를 통해 고객의 생활 방식과 기기 사용 패턴, 공간 내 이동 동선, 에너지 사용 방식에 대한 깊은 이해를 축적해 왔다”고 말했다.

LG전자가 보유한 부품 사업 경쟁력과 제조 역량도 주요한 차별점으로 꼽았다. 류 사장은 “LG전자는 AI가 그리는 미래를 실제로 구현할 수 있는 기술 생태계를갖춘 기업”이라며 “AI 인프라 영역에서 차세대 냉각 설루션과 AI 데이터센터 기술 협력을 통해 보다 효율적이고 안정적인 AI 운영 환경 구축을 지원하고 있다”고 말했다.

이달 초 구광모 LG그룹 회장과 젠슨 황 엔비디아 최고경영자는 서울 여의도 LG트윈타워에서 만나 레퍼런스(개발표준) 로봇 공동 개발 등을 포함한 피지컬 AI, AI 인프라, 미래 모빌리티 등 AI 생태계 전반에서 파트너십을 공고히 하고 중장기 협력을 강화하기로 한바 있다.

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