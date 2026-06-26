식케이, 10세 연하 日 댄서 우와와 파리 데이트 포착

래퍼 식케이(32)와 일본인 댄서 우와(22)가 사실상 공개 열애를 시작했다.

25일 패션 매거진 패스트페이퍼 공식 소셜 미디어에는 프랑스 파리 패션위크의 한 브랜드 쇼에 참석한 두 사람의 영상이 게재됐다. 영상 속 두 사람은 카메라 앞에서 어깨동무를 하는 등 다정한 포즈를 취하며 친밀함을 과시했다.

이들은 별도의 공식 입장을 밝히지 않았으나, 최근 소셜 미디어에 하트 이모티콘과 댓글을 남기는 등 이른바 '럽스타그램'을 이어왔다. 우와는 지난해 9월 발매된 식케이의 신곡 뮤직비디오에 출연하기도 했다.

식케이는 엠넷 힙합 서바이벌 '쇼미더머니4' 출신으로, 지난해 마약 투약 사실을 자수해 재판에 넘겨진 바 있다. 올해 4월 항소심에서 징역 10개월에 집행유예 2년이 확정됐다.

일본 댄스 크루 '오사카 오죠갱' 소속인 우와는 엠넷 '월드 오브 스트릿 우먼 파이터', tvN '킬 잇' 등에 출연하며 국내에 이름을 알렸다.

<뉴시스>

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