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코스피 8%대 급락에 사이드카·서킷브레이커 잇단 발동

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코스피가 26일 장 중 8% 넘게 급락하면서 거래가 일시 중단되는 '서킷브레이커'가 발동됐다.

한국거래소는 이날 낮 12시 10분 12초부터 20분간 유가증권시장의 매매거래를 중단했다고 밝혔다.

26일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피, 원·달러 환율 등이 표시되고 있다. 연합뉴스
26일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피, 원·달러 환율 등이 표시되고 있다. 연합뉴스

이는 코스피가 전일 종가 지수 대비 8% 이상 하락한 상태가 1분간 지속되면서 서킷브레이커 발동한 데 따른 것이다.

이에 따라 유가증권시장에 상장된 모든 종목의 거래가 일시 중단됐으며, 주식 관련 선물·옵션 시장의 거래도 중단됐다.

코스피는 발동 당시 전 거래일보다 731.97포인트(8.19%) 급락한 8,198.33을 나타냈다.

앞서 코스피는 오전 11시 12분 12초께 코스피200 선물지수가 5% 이상 하락해 매도 사이드카가 발동되기도 했다.

유가증권시장에서 개인이 3조7천653억원 순매수 중이지만 외국인과 기관이 각각 3조1천115억원, 7천320억원 순매도 중이다.

'반도체 투 톱' 삼성전자[005930](-9.12%)와 SK하이닉스[000660](-9.43%)는 9% 이상 급락 중이다.

한지영 키움증권[039490] 연구원은 메모리 반도체 수요 감소에 대한 우려와 최근 2거래일간 지수가 급반등한 데 따른 부담감이 지수를 끌어내리고 있다고 분석했다.

특히 지난 이틀 동안 코스피가 급반등하는 과정에서 반도체만 독주했기 때문에 이들 종목에서 차익 실현 매물이 나오면서 반도체가 편입된 패시브 수급도 이탈한 데 따른 것이라고 설명했다.

다만 그는 "메모리 수요 감소 우려는 과도한 측면이 있다"면서 "반도체 쏠림 현상 및 그에 따른 수급 변동성 확대가 오늘의 급락 대부분을 설명하고 있다"고 말했다.

같은 시각 코스닥 지수는 전장보다 44.19포인트(4.98%) 하락한 843.62다.

<연합>


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