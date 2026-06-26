“AI·로봇·드론 한 곳에서 모두 체험”… 서울퓨처랩 ‘미래기술 놀이터’ 개최 [오늘, 특별시]

온 가족이 함께 인공지능(AI), 로봇, 드론 등 미래기술을 체험하고 즐길 수 있는 여름 축제가 서울에서 열린다.

서울시는 미래기술 체험·교육 공간으로 운영 중인 ‘서울퓨처랩’ 체험관과 마곡광장 일대에서 27일 오전 10시부터 오후 5시까지 ‘제4회 서울퓨처랩 축제: 미래기술 놀이터’를 개최한다고 26일 밝혔다. 서울퓨처랩은 AI 융합체험관, 혁신기술 체험관, 메타버스 체험관, 창의 교육관 등 4개 공간에서 AI, 메타버스, 로봇, 드론 등 다양한 미래기술 체험 프로그램을 제공한다.

이번 축제는 ‘미래기술이 놀이가 되는 여름’을 주제로 시민들이 미래기술을 쉽고 재미있게 경험할 수 있도록 마련한 시민 참여형 체험 행사다. 기술을 단순히 학습하는 데 그치지 않고 직접 조작하고 만들고 대화하는 과정을 통해 기술을 놀이와 창작, 소통의 경험으로 확장하는 데 초점을 맞췄다. 서울퓨처랩을 비롯해 서울로봇인공지능과학관, 글빛미래도서관, 강서별빛우주과학관, 한국융합과학교육원 등 협력기관과 위로미, Yusha, 유브이넥스 등 관련 기업도 참여해 다채로운 체험 프로그램을 선보인다.

행사장은 시민들이 미래기술을 다양한 방식으로 경험할 수 있도록 테크존, 아케이드존, 아뜰리에 등 3개 주요 체험구역으로 구성된다. 각 구역은 미래기술을 체험·놀이·창작이라는 서로 다른 방식으로 경험할 수 있도록 기획됐다. 또한 퓨처스테이지, 포토존, 도서존, 파라솔 등 참여·휴식 공간도 함께 운영해 체험과 관람, 휴식이 결합된 시민 친화형 미래기술 축제로 꾸며진다.

모든 야외 프로그램은 당일 현장 접수로 진행되며 실내 프로그램은 서울시 공공서비스 예약 사이트(yeyak.seoul.go.kr)에서 사전 예약을 통해 이용 가능하다. 행사 프로그램은 성격에 따라 상시 운영과 회차별 운영 방식으로 진행되며 일부 체험은 현장 상황에 따라 대기 또는 참여 인원이 제한될 수 있다.

이수연 시 경제실장은 “서울퓨처랩 축제는 시민들이 AI, 로봇, 드론 등 미래기술을 직접 체험하며 즐길 수 있는 미래기술 체험 행사”라며 “다양한 프로그램을 통해 어린이와 청소년은 물론 가족 단위 방문객 모두가 미래기술에 대한 흥미와 상상력을 키우는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.

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