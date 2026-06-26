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정점식 "이재명 정권, '명청대전' 승리 위해 보완수사권 포기"

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"한성숙, 총리 후보자·장관직 동시 사퇴하고 수사 받아야"

국민의힘 정점식 원내대표는 26일 김민석 국무총리가 검찰 보완수사권 폐지를 정부 입장으로 공표한 것과 관련, "이재명 정권은 국정 운영보다 '명청 대전' 당권 투쟁이 더 중요하다는 것"이라며 비판했다.

정 원내대표는 국회에서 열린 원내대책회의에서 "보완수사권은 민생 범죄 피해자의 억울함을 풀어주기 위해 필요한 수사 장치"라면서 이같이 밝혔다.

국민의힘 정점식 원내대표가 26일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스
국민의힘 정점식 원내대표가 26일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

그는 김 총리가 보완수사권 관련해 별도의 정부 입법안을 내지 않겠다고 전날 언급한 것에 대해서는 "정부 스스로 국정에 대한 책임을 포기한 것"이라고 비판한 뒤 "보완수사권 전면 폐지는 정치적 구호에 불과하며 폐지에 따른 세밀한 보완 입법과 시행령을 마련해야 한다"고 말했다.

이어 "정부가 그 역할을 포기했으니 국회 법제사법위에서 새롭게 짜야 할 텐데 그 역할을 민주당 법사위 강경파들에게 맡겨도 되겠나. 우리 당이 법사위원장직을 가져와야 할 이유가 한층 더 커진 것"이라고 했다.

그는 "민주당은 이날 정오까지 (후반기 국회 원 구성을 위한) 상임위 명단을 제출하지 않으면 18개 상임위원장을 모두 가겠다고 겁박하고 있다"며 "국민의힘은 독재 정권다운 협박에 눈 하나 깜짝하지 않을 것"이라고 강조했다.

정 원내대표는 또 이날 이틀째 인사청문회가 진행되는 한성숙 국무총리 후보자에 대해 "즉각 총리 후보자와 중소기업벤처부 장관직을 동시에 사퇴하고 수사에 임하라"고 요구했다.

그는 "지금 한 장관이 앉아야 할 자리는 총리 청문회가 아니라 5천명 개인정보와 창업 아이디어 유출과 관련한 '모두의 창업' 정보 유출 사태 청문회"라며 "모두의 창업 사태는 수사 기관의 전면적 수사를 받아야 할 사안"이라고 말했다.

이어 "청년 창업가들의 꿈을 짓밟은 보안 참사 책임자가 '대국민 사과쇼' 한번 하고 총리로 승진한다는 것은 국민 우롱"이라며 "노태악 전 중앙선관위원장을 총리로 임명하겠다는 것이나 다름없는 일"이라고 꼬집었다.

<연합>


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