김동현, 60평 아파트 반전세로 사는 이유…“집값 열차 떠났더라”

이종격투기 선수 출신 방송인 김동현이 가족과 함께 살고 있는 서울 서초구 반포의 새 아파트를 공개하며 현재 반전세로 거주 중인 근황을 전했다.

25일 유튜브 채널 ‘밉지않은 관종언니’에는 ‘UFC 김동현♡송하율 부부 4명 출산 아들 둘, 딸 둘 골고루 낳는 법 최초 공개(반포 60평 아파트)’라는 제목의 영상이 공개됐다.

유튜브 채널 ‘밉지않은 관종언니’ 캡처

이날 방송인 이지혜는 김동현의 집을 찾아 내부를 둘러보며 가족의 일상을 소개했다. 그는 넓은 거실을 둘러보며 “아이들이 뛰어놀기 너무 좋다. 여기 몇 평이냐”라고 묻자 김동현은 “60평대”라고 답했다.

김동현은 “반전세에서 반전세로 왔다”면서 “나도 열심히 살고 있는데 집값 열차가 있지 않냐. 막 뛰어갈 때쯤 점점 올라가더라”라며 최근 부동산 시장을 언급했다.

유튜브 채널 ‘밉지않은 관종언니’ 캡처

이 과정에서 과거 투자 실패 경험도 다시 언급됐다. 이지혜는 “처음에 더힐도 사시지 않았냐. 결국 그걸 다 팔아서 비트코인을 하셨다”고 말했고, 김동현은 “그 열차에서 잠깐 내렸다. 딴 데 둘러보고 오니까 떠났다”고 털어놨다.

아내 송하율은 당시 상황에 대해 “나는 생각보다 덤덤했다. 그냥 믿고 맡겼다”고 말했다. 이에 김동현은 “와이프는 생각보다 진짜 강심장이다. 내가 조마조마하면 ‘괜찮아! 신경 쓰지 마’라고 한다”며 고마운 마음을 전했다.

유튜브 채널 ‘밉지않은 관종언니’ 캡처

그러나 이지혜가 “예전으로 돌아가도 다시 맡길 거냐”고 묻자 송하율은 “다시는 안 된다”라고 단호하게 답해 웃음을 자아냈다.

김동현은 지난해에도 다른 유튜브 콘텐츠를 통해 반포 아파트에 거주하고 있지만 자가가 아닌 반전세라고 밝힌 바 있다. 당시 그는 비트코인 투자로 손실을 입으면서 보유하고 있던 부동산을 모두 처분했고, 이후 투자 공부를 다시 시작했다고 고백해 화제를 모았다.

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