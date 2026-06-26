안상훈 “장동혁, 내로남불 끝판왕…한동훈 옷깃만 스쳐도 징계”

국민의힘 쇄신파 모임 ‘대안과 미래’ 소속 안상훈 의원은 26일 장동혁 대표를 향해 “내로남불(내가 하면 로맨스, 남이 하면 불륜)·아전인수 끝판왕”이라고 작심 비판했다.

안 의원은 이날 SBS라디오 ‘김태현의 정치쇼’에 출연해 “탄핵 정국에서 한동훈 전 대표 체제를 붕괴시킬 때 1호로 나선 게 당시 장동혁 최고위원이었다”며 “본인은 그래놓고 지금 본인 사퇴 얘기 ‘입틀막’(입 틀어막기)은 이건 내로남불”이라고 지적했다.

안상훈 국민의힘 의원. 남제현 선임기자

그는 장 대표가 친한(친한동훈)계와 ‘대안과 미래’ 등 비당권파에 대한 징계 압박에 대해서도 불만을 표출했다. 안 의원이 자신이 지난 4월 한 전 대표의 대구 일정에 동행해 징계 명단에 올랐다고 전하며 “한동훈 전 대표하고 옷깃만 스쳐도 징계감이기 때문”이라고 비꼬았다. 그러면서 “지금 장동혁 체제로는 안 된다고 판단하고 공개적으로 사퇴를 요구한 사람을 일단 블랙리스트에 다 올려놓은 것 같다”고 말했다.

안 의원은 “대전제는 장동혁호의 사퇴라는 것을 거의 모든 의원들이 공유하고 있는 것 같다”고 평가했다. 그는 국민의힘에서 제명된 한 전 대표의 복당 문제에 대해서는 “장 대표 퇴진과 동시에 복당이 이뤄지는 게 맞다고 본다”면서 “지난번 한 전 대표의 징계는 부당했고, 의원총회에서 의원들도 다수론이 그런 쪽이었다”고 말했다

안 의원은 한 전 대표와 오세훈 서울시장의 연대설과 관련해 “지금 실질적으로는 연대를 하고 있다고 생각한다”며 “반장동혁 보다는 보수 재건과 보수 개혁의 방향으로 두 사람의 생각이 일치하고 있다”고 설명했다.

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