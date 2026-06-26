우주선 더 빠르게 띄운다…스페이스X, 13㎞ 가스관 직접 건설

일론 머스크의 항공우주기업 스페이스X가 우주선을 더 빠르게 띄우기 위해 자체 가스관을 건설할 예정이다.



로이터 통신은 25일(현지시간) 스페이스X가 다음달 미국 텍사스주(州)에 길이 8마일(약 13㎞), 직경 16인치(약 41㎝)의 천연가스관을 건설한다고 보도했다.

스페이스X. 로이터연합뉴스

이른바 '스타파이프'라고 불리는 이 가스관은 브라운스빌 항만부터 스페이스X의 발사시설이 있는 스타베이스까지 이어질 예정이다.



이렇게 건설한 가스관은 스페이스X의 우주선 스타십을 쏘아 올리는 연료를 조달하는 역할을 하게 된다.



40층 높이의 대형 우주선인 스타십 발사에는 약 63만 갤러(240만ℓ)의 액화 메탄 연료가 필요하다. 지금까지는 이를 수백 대의 탱크 트럭으로 조달해왔는데 이 과정에만 몇 시간이 소요됐다.



스페이스X가 연간 수천 번의 우주선 발사를 목표로 하는 만큼 발사 준비 과정을 단축하기 위해 가스관을 건설하는 것으로 보인다고 로이터는 전했다.

스페이스X의 스타십 로켓. 로이터연합뉴스

가스관은 내년 1월 26일부터 가동한다.



스페이스X는 가스관을 짓는 데 그치지 않고 액화 가공에도 나서며, 추후에는 시추까지도 고려하는 것으로 알려졌다.



로이터가 입수한 문서에 따르면 스페이스X는 스타베이스에 천연가스 액화시설을 짓겠다는 계획을 제출한 바 있다.



귄 숏웰 스페이스X 사장은 최근 CNBC 방송과의 인터뷰에서 스페이스X가 송유관을 건설하고 자체 추진체를 만들며 천연가스도 시추하는 방안을 검토 중이라고 언급하기도 했다.

<연합>

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