맥북·아이패드 가격 일제히 인상…메모리 대란에 최대 300달러↑

세계적인 메모리 품귀가 이어지는 가운데 애플이 맥·아이패드 전 제품 가격을 일제히 올리는 동시에 차세대 칩 로드맵도 대폭 수정했다. 사진은 애플 여의도. 연합뉴스

애플이 맥북과 아이패드 가격을 일제히 인상했다. 일부 제품은 최대 300달러 오르면서 최고 사양의 16인치 맥북 프로는 9999달러(약 1700만원)에 달하는 초고가 제품이 됐다.

애플은 AI 데이터센터 확산에 따른 메모리 수요 급증으로 부품 가격 부담이 커지면서 일부 제품 가격을 조정했다고 설명했다.

25일(현지시간) 애플 온라인 매장에 게시된 가격 정보를 보면 애플은 맥북 가격을 100∼300달러, 아이패드 가격을 100∼200달러 인상했다.

세부적으로 보면 맥북 프로는 1699달러에서 1999달러로 300달러, 맥북 에어는 1099달러에서 1299달러로 200달러 인상됐다.

중저가 노트북 맥북 네오는 출시 3개월만에 100달러 높은 699달러(약 119만원)로 가격이 다시 책정됐다.

특히 최대 사양 16인치 맥북 프로는 9999달러가 되면서 우리 돈 1700만원에 육박하는 초고가 노트북이 됐다.

맥 스튜디오도 1999달러에서 2499달러로 인상됐다.

‘오픈클로’ 등 AI 에이전트 도구 활용 기기로 올해 초 인기를 끌었던 초소형PC 맥미니의 가격도 올랐다.

애플은 이날 단종했던 256GB 맥미니를 799달러에 재출시했다. 기존 512GB 모델은 999달러로 가격을 인상했다. 이에 따라 국내 판매가격은 연초 89만원에서 134만9000원으로 약 46만원 상승했다.

초소형PC 맥미니의 가격도 인상됐다. 사진은 맥미니. 애플

애플은 아이패드 제품군도 저가형 아이패드는 100달러, 아이패드 에어는 150달러, 아이패드 프로는 200달러 올렸다.

이 밖에도 홈팟 스피커와 헤드셋 비전 프로 가격도 인상됐다.

다만 아이폰·애플워치·에어팟 가격은 그대로 유지됐다.

블룸버그 통신에 따르면 애플 관계자는 이번 가격 인상의 배경에 대해 “AI 데이터센터의 급속한 확장으로 메모리·저장장치 수요가 비정상적으로 급증했다”며 “부품 가격이 이토록 급격하고 크게 상승한 적은 전례가 없는 일”이라고 설명했다.

이어 “지금까지는 고객을 가격 인상으로부터 보호해왔으나 이제는 아이패드와 맥을 포함한 일부 제품 가격을 인상해야 하는 시점에 이르렀다”고 덧붙였다.

앞서 팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)는 지난 17일 월스트리트저널(WSJ)과의 인터뷰에서 아이폰을 비롯한 자사 제품의 가격 인상 가능성을 시사한 바 있다.

쿡 CEO는 "가격 인상은 불가피하다"며 "소비자 부담을 최소화하기 위해 노력했지만 더는 감당하기 어려운 수준에 이르렀다"고 말했다.

이에 따라 오는 9월 1일 쿡의 뒤를 이어 CEO에 취임하는 존 터너스가 메모리 대란의 부담을 고스란히 떠안게 됐다.

애플은 중간 단계 칩 개발을 생략하는 등 맥용 칩 전략도 전면 수정했다. 사진은 M5 칩. 애플

블룸버그는 애플이 맥용 칩 전략을 전면 수정했다고 보도했다.

M1부터 M5까지 매 세대 기본형·프로·맥스를 함께 출시해왔지만, M6는 기본형만 내놓고 고사양 버전은 건너뛰기로 결정하고, 대신 2027년 AI 처리에 특화된 M7 프로·맥스를 곧바로 선보인다는 계획이라고 블룸버그는 보도했다.

블룸버그는 애플이 중간 단계 칩 개발을 생략한 것은 온디바이스 AI 수요 증가에 대응하는 동시에 공급난에 따른 원가 부담을 줄이기 위한 전략이라고 분석했다.

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