빅뱅 대성 "소속사가 내 열애설 공식 부인? 나한텐 묻지도 않더라"

빅뱅 대성이 자신과 카라 허영지와의 열애설에 대한 본인의 입장을 밝히겠다고 예고했다. 유튜브 채널 '집대성' 영상 캡처

빅뱅 대성이 자신과 카라 허영지와의 열애설에 대한 본인의 입장을 밝히겠다고 예고했다.

지난 25일 유튜브 채널 ‘집대성’에는 ‘다 밝히겠습니다’라는 제목의 짧은 예고 영상이 게재됐다.

영상에서 대성은 ‘20년 만의 열애설’이라는 자막과 함께 등장했다. 대성은 “네이버에 들어가니까 ‘알앤디컴퍼니 공식 입장’이 올라와 있더라”고 말했다.

네이버에서 자신의 열애설에 대한 초고속 부인을 확인한 대성. 유튜브 채널 '집대성' 영상 캡처

대성은 “보통 상식적으로 사실 확인을 하고, 공식 입장을 내려면 나한테 얘기 해야 하는 거 아니냐”며 “소속사가 나한테 ‘아니다’라고 말한 적도 없더라”고 말해 웃음을 자아냈다.

대성은 카메라를 향해 “이거(카메라) 돌고 있죠?”라고 주변을 확인한 후 “진짜로, 이건 진짜다”라고 강조했고 “내가 원래”라며 해명하려는 모습을 보여주면서 영상은 끝이 났고, 대성이 직접 전하려는 공식 입장은 무엇일지 궁금증을 높였다.

본인에게 사실 확인 없이 열애설을 단칼에 부인한 대성의 소속사. 유튜브 채널 '집대성' 영상 캡처

한편, 대성은 최근 허영지와 열애설이 제기됐다. 최근 온라인 커뮤니티에는 대성과 허영지, 오마이걸 효정이 지난 20일 마마무 콘서트장을 찾아 공연을 관람한 모습이 포착됐다.

이때 대성과 허영지가 다정하게 어깨를 맞대고 스마트폰 화면을 보는 모습이 담긴 사진이 공개되면서 두 사람의 열애설이 불거졌다. 이 장면은 ‘대성의 열애설’로 번지며 사회관계망서비스(SNS)를 통해 빠르게 확산됐다.

자신에게 확인 없이 공식 입장을 낸 것이 어이가 없는 대성. 유튜브 채널 '집대성' 영상 캡처

이와 관련해 대성의 소속사는 ‘사실무근’이라며 열애설을 단칼에 부인했다. 뒤늦게 자신의 열애설을 접한 대성 역시 황당하다는 반응이다.

허영지와의 열애설에 대한 대성의 입장은 26일 오후 6시 ‘집대성’을 통해 공개될 예정이다.

한편, 대성이 속한 그룹 빅뱅은 올해 데뷔 20주년을 맞아 오는 8월 고양 콘서트를 시작으로 월드 투어를 개최할 예정이다.

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