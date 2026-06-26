이혜영, 연예 활동 중단 이유… "의붓딸이 곁에 있어 달라고"

이혜영이 15년 만에 의붓딸을 최초로 공개하며 그간 방송 활동을 쉬었던 이유를 밝혔다. 유튜브 채널 '혜영이는 못말려' 영상 캡처

배우 겸 화가 이혜영이 15년 만에 의붓딸을 공개하며 배우로서의 커리어를 잠시 멈추고 엄마로 사는 삶을 선택했던 시간을 이야기했다.

지난 25일 유튜브 채널 ‘혜영이는 못말려’에는 ‘15년째, 가슴으로 낳은 딸과 LA 마트털이 [엄마 이혜영 최초공개]’라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 이혜영은 재혼 후 얻은 딸 부서현의 모습이 최초로 공개됐다. 이혜영은 딸과 함께 LA 마트로 가면서 여러 가지 이야기를 나누며, 첫 만남을 회상했다.

이혜영을 처음 만난 당시 그를 경계하고 싫어했던 부서현. 유튜브 채널 '혜영이는 못말려' 영상 캡처

부서현은 첫 만남에 대해 “10살? 11살? 화가 많은 아이였다. 아빠 뒤에 숨어 있고, 엄마가 질문하면 틱틱거리고”라며 당시 모녀의 모습을 전했다.

이혜영 역시 “(부서현이) 밝은 아이는 아니었다. 애가 화가 날 수밖에 없는 상황이었다. 엄마, 아빠가 이혼하고, 혼란스러우니까 화가 많겠지. 밝은 아이가 되도록 도와주고 싶었다”고 말했다.

부서현은 언젠가부터 이혜영을 엄마라고 부르기 시작했다. 유튜브 채널 '혜영이는 못말려' 영상 캡처

부서현은 “엄마가 너무 엄마처럼 대해주셨다. 어느 날 ‘오늘은 엄마라고 불러야겠다’는 생각이 들었고, 그 뒤로 계속 엄마라고 불렀다”고 고백하며 애틋했던 순간을 이야기했다.

또, “유명 연예인인데 커리어를 뒤로하고 엄마로 살아가기로 한 계기가 있냐”는 제작진의 질문에 이혜영은 “딸 때문이었다”고 고백했다.

그는 “딸이 ‘왜 요즘 드라마를 안 찍냐. TV에 나오면 친구들에게 자랑하고 싶다’고 하더라”며 “‘내가 드라마를 찍으면 너와 시간을 많이 못 보내고, TV에 안 나오더라도 네 옆에 있어 줄 수 있다. 둘 중 하나를 골라’라고 말했다”고 회상했다.

딸을 위해 연예 활동을 잠시 접어두고 엄마로 사는 삶을 택한 이혜영. 유튜브 채널 '혜영이는 못말려' 영상 캡처

“서현이가 망설임 없이 ‘나랑 있는 거’라고 했다. 그래서 ‘그러면 너를 잘 키워주고, 그때 다시 연예인을 할게’라고 약속했다”며 “서현이도 자기 때문에 내가 연예인 활동을 오래 쉬었다는 걸 알고 있다”고 밝혔다.

이를 들은 서현은 “엄마가 몇 년 동안 저를 위해 많은 걸 포기하셨다. 항상 제 꿈을 밀어주셨다”고 감사함을 전했다.

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