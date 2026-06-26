코스피, 급등 부담감에 2% 하락해 8,700대…코스닥도 내려

26일 코스피는 최근 급등에 따른 부담감에 하락 출발했다.



한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 17분 현재 코스피는 전 거래일 대비 194.34포인트(2.18%) 하락한 8,735.96이다.

코스피가 전 거래일(8930.30)보다 117.12포인트(1.31%) 하락한 8813.18에 개장한 26일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 지수가 표시되고 있다. 코스닥 지수는 전 거래일(887.81)보다 3.38포인트(0.38%) 내린 884.43에 거래를 시작했다.

지수는 전 거래일 대비 117.12포인트(1.31%) 내린 8,813.18로 시작한 뒤 하락 폭을 다소 확대하고 있다.



유가증권시장에서 개인 투자자가 8천6억원 순매수 중이고 외국인과 기관은 각각 7천880억원, 48억원 순매도 중이다.



외국인은 6거래일 연속 매도 우위를 보이고 있다.



서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전 거래일보다 4.6원 오른 1,547.3원에 거래를 시작했다.



코스피는 최근 2거래일간 상승 부담에다 미국 증시에서 나스닥 종합지수가 하락한 영향에 내리고 있다.



지수는 최근 마이크론 테크놀로지의 깜짝 실적 및 SK하이닉스[000660]의 미국주식예탁증서(ADR) 상장 등 잇단 호재에 반도체 투자 심리가 개선되면서 2거래일 연속 우상향했다.

26일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피 등이 표시되고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 117.12포인트(1.31%) 내린 8,813.18에, 코스닥은 0.38% 내린 884.43에 개장했다.

이날은 특히 '반도체 투 톱'에 대한 쏠림 현상이 더 심화하면서 삼성전자[005930]와 SK하이닉스에 대한 차익 실현 매물이 나오며 지수 상승 흐름을 제한하는 것으로 보인다.



여기에 간밤 뉴욕 증시에서 기술주 중심의 나스닥 종합지수가 애플의 주가 하락 영향에 내리면서 국내 증시에도 부담으로 작용한 것으로 풀이된다.



한지영 키움증권 연구원은 "금일에는 미국 증시 혼조세 여파, 직전일 급등에 대한 단기 차익 실현 압력 등으로 하락 출발할 것"이라고 말했다.



이 여파로 '코스피 대장주' 삼성전자(-1.53%)와 SK하이닉스(-1.65%)를 비롯해 시가총액 상위주 대부분이 파란불을 켰다.



SK스퀘어[402340](-5.11%), 현대차[005380](-2.88%), 삼성생명[032830](-0.78%), LG에너지솔루션[373220](-0.99%) 등도 하락 중이다.



다만 삼성전기[009150](6.41%), 삼성물산[028260](0.39%), 삼성SDI[006400](0.42%) 등은 상승 중이다.



업종별로 증권(-4.32%), 금속(-3.19%), 운송 장비·부품(-3.23%), 기계·장비(-3.15%) 등 대부분이 내리고 있다.



같은 시각 코스닥 지수는 전장보다 20.46포인트(2.30%) 내린 867.35다.



지수는 전장보다 3.38포인트(0.38%) 내린 884.43으로 출발한 뒤 하락 폭을 키우고 있다.



코스닥 시장에서 기관이 296억원 순매수 중인데 반해 외국인과 개인이 각각 235억원, 69억원 순매도 중이다.



시총 상위주 중에서 알테오젠[196170](-2.93%), 에코프로비엠[247540](-3.96%), 에코프로[086520](-2.45%), 레인보우로보틱스[277810](-3.10%) 등이 내리고 원익IPS[240810](3.43%), 이오테크닉스[039030](0.73%), 리가켐바이오[141080](0.39%) 등은 오르고 있다.

<연합>

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