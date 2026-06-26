베네수 강진에도 교민 사상자 없어…"견고한 지반 덕 화 면해"

규모 7.0이 넘는 연쇄 강진이 베네수엘라를 강타한 지 하루가 흘렀지만, 현지 우리 교민들의 인명 피해는 없는 것으로 확인됐다.



베네수엘라 정부에 따르면 25일 오후까지 강진 피해로 인한 사망자는 188명, 부상자는 1천520명에 이른다. 실종자와 건물 잔해에 갇혀 있는 이들도 수백 명에 달해 사상자는 더 늘어날 수 있는 상황이다.

베네수엘라 라과이라에서 한 남성이 지난 24일(현지시간) 발생한 지진으로 붕괴된 건물의 잔해 사이를 걸어가고 있다. AP연합뉴스

다행히 이 가운데 한국인 사상자는 없는 것으로 확인됐다. 주베네수엘라 한국대사관과 현지 한인회 등에 따르면 현재 베네수엘라에는 한국 교민 125명 안팎이 거주하고 있다. 이 중 90명가량이 수도 카라카스에 살고 있으며, 이들 대부분은 바루타 지역에 모여 거주한다. 이곳은 카라카스의 젖줄에 해당하는 과이레강 남쪽에 위치한 곳이다.



현지의 한 교민은 이날 연합뉴스와의 통화에서 "어제 오후 큰 지진이 발생했을 때는 큰 흔들림이 느껴졌지만, 그 이후로 30여 차례 있었다는 여진은 집에서 거의 느끼지 못했다"며 "카라카스 남쪽은 지반이 튼튼한 데다 아파트도 견고하게 지어진 곳이 많아 한인들의 피해가 거의 없었던 것 같다"고 현지 분위기를 전했다.



카라카스 내에서 피해가 집중된 곳은 북부 알타미라 지역이다. 서울로 치면 용산구 정도에 해당하는 곳으로 상업 시설이 밀집해 유동 인구가 많은 지역이다. 산과 인접해 지반이 상대적으로 약한 곳으로 알려졌으며, 지난 1997년 강진 당시에도 피해가 집중됐던 곳이다.

지난 24일 베네수엘라 카라카스에서 지진 발생 후 전력이 공급되는 상점 밖에 주민들이 모여 있다. AP연합뉴스

이 지역과 카라카스 서쪽 산베르나르디노 인근에 거주하는 교민들의 경우, 아파트 벽면에 금이 가는 등의 재산 피해가 일부 발생했다. 현재까지 세 가구 정도가 이러한 피해를 본 것으로 전해졌다.



한국대사관과 한인회 측은 혹시 모를 여진 등 만일의 사태에 대비해 카라카스에만 3곳의 대피 거점을 마련하고 비상 대기 중이다. 대사관은 이 가운데 한 거점에 모인 교민들을 위해 이날 비상약과 구호품 등을 전달했다.



대사관 측은 긴급 공지를 통해 "가스와 전기를 차단하고, 건물 밖으로 이동할 때는 소지품으로 머리 등 신체 주요 부위를 보호해야 한다"며 "떨어지는 유리창이나 간판, 담벼락 등에 유의하면서 노후 건물 근처를 피하라"고 당부했다.



이한상 베네수엘라 대사 대리는 "긴급 대응반을 가동해 면밀하게 현장을 보면서 한 시간 단위로 상황을 체크하고 있다"고 말했다.



카라카스뿐 아니라 지진이 발생한 진앙 지역과 비교적 가까운 곳에 거주하는 한국인 가정도 별다른 피해를 보지 않은 것으로 확인됐다. 한인회 문익환 이사는 "인명 피해는 전혀 발생하지 않았다"며 "정전으로 인한 미미한 불편 외에는 모두 안전한 상태인 것으로 알고 있다"고 말했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지