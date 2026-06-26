'희소병' 이봉주, 휠체어에서 일어났다…놀라운 근황

희소병 투병 중인 마라토너 이봉주가 보다 건강해진 모습을 공개했다.

가수 션은 24일 자신의 유튜브 채널 '션과 함께'를 통해 '점점 몸이 좋아지는 이봉주 선배님'이라는 제목의 영상을 올렸다.

이봉주는 "현재 몸 상태는 80% 정도"라며 "매일 아침 마라톤으로 하루를 시작하면서 계속 몸을 만들고 있다. 이제 하프마라톤까지 끌어올려야지"고 밝혔다.

그는 "마라톤도 하다 보면 포기하고 싶은 순간이 온다. 하지만 포기하면 끝이다. 버티고 넘어가면 결국 좋은 순간이 온다"고 했다.

션과 약 8 코스를 완주한 이봉주는 "나에게 달리기는 인생 그 자체"라며 "다시 태어나도 어떻게든 달릴 것"이라고 했다.

이봉주는 2020년 방송 촬영 중 복부 경련을 겪은 후 근육긴장이상증을 진단받았다. 이 병은 본인의 의지와 상관없이 근육이 비정상적으로 수축해 몸이 뒤틀리는 것이 증상이다.

그는 허리가 굽어지고 목이 90도 가까이 꺾이는 등 심각한 신체 변형과 통증을 겪었으며, 한때 보행이 불가능해 휠체어를 타고 지팡이에 의지해야 했다.

<뉴시스>

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