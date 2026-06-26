“명단 오류인 줄”…‘손흥민 선발 제외’ 외신도 갸웃 “치명적 선택”

대한민국 축구대표팀이 2026 북중미 월드컵 조별리그 최종전에서 남아프리카공화국에 충격적인 패배를 당한 가운데, 외신들도 홍명보호의 ‘손흥민 선발 제외’ 전략에 의문을 표했다.

24일(현지 시간) 멕시코 누에보레온주 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 대한민국과 남아프리카공화국의 경기, 한국 손흥민이 실점 후 머리를 감싸쥐고 있다. 뉴시스

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 25일(한국시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 월드컵 A조 조별리그 3차전에서 남아프리카공화국에 0-1로 패했다.

앞서 열린 조별리그 두 경기에서 1승 1패를 거둔 한국은 이날 무승부만 거둬도 조 2위를 확정할 수 있었지만, 졸전 끝에 1승 2패를 기록하며 조 3위로 밀렸다.

한국은 다른 조 3위 팀들의 결과에 따라 32강 진출 여부가 결정된다.

가장 큰 관심을 받은 것은 손흥민의 선발 제외였다. 이날 홍 감독은 대표팀 주장 손흥민 카드를 아꼈다. 전반전을 벤치에서 지켜본 손흥민은 후반전 시작과 동시에 경기에 투입됐다.

미국 스포츠 전문매체 디애슬레틱은 “한국이 손흥민을 벤치에 앉히는 깜짝 결정을 내렸다”며 “손흥민은 한국 대표팀에서 빠질 수 없는 존재다. 이에 처음에는 선발 명단의 오류가 아닌가 하는 반응까지 나왔다”고 전했다.

매체는 홍명보 감독이 체코전과 멕시코전을 거치며 변화를 시도한 것으로 보인다면서도 “손흥민을 벤치에 앉힌 선택이 오히려 한국에 더 큰 부담으로 작용했다”고 지적했다. 경기 내용에 대해서는 “전력상으로는 한국 우세가 예상됐다”며 “한국은 유럽 주요 리그에서 뛰는 선수들을 다수 보유했지만, 남아공 대표팀 26명 가운데 해외파는 단 7명뿐이었다. 그러나 실제 경기에서는 정반대 양상이 펼쳐졌다”고 꼬집었다.

다만 디애슬레틱은 자체 예측 모델을 인용해 한국이 조 3위로 32강에 진출할 확률을 89%로 전망하며, 토너먼트에 오를 가능성은 여전히 높다고 내다봤다.

24일(현지 시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 대한민국과 남아프리카공화국의 경기에서 대한민국 손흥민이 김민재대 손을 마주치고 있다. 뉴시스

영국 가디언도 한국의 경기력을 비판했다. 가디언은 “한국은 점유율은 높았지만 결정력과 창의력이 부족했다”고 평가했으며, 경기 중계에서는 “공격진의 창의성이 전혀 보이지 않는다. 크로스의 정확도도 매우 떨어진다”며 답답한 공격 전개를 꼬집었다.

BBC 역시 “남아프리카공화국이 한국을 꺾고 역사적인 16강 진출을 이뤘다”며 “한국은 공격진의 결정력이 부족해 경기 자체가 큰 흥미를 주지 못했다”고 평가했다.

미국 ESPN은 “남아공이 모두의 예상을 뒤엎고 한국을 꺾었다”며 “손흥민을 벤치에 앉힌 결정은 결과적으로 치명적인 선택이 됐다”고 비판했다. 이어 “한국이 이미 32강 진출 가능성이 높다고 판단해 로테이션을 가동한 것으로 보였지만 결국 패배로 이어졌다”고 전했다.

야후스포츠 역시 “홍명보 감독은 아시아 역사상 최고의 선수 가운데 한 명으로 평가받는 손흥민을 선발에서 제외했다”며 “후반 시작과 함께 손흥민을 투입해 경기 흐름을 바꾸려 했지만 결국 패배를 막지 못했다”고 평가했다.

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