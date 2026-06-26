신장식 “조국, 부산 출마 희망했지만 민주당이 만류…결국 평택 선택”

조국 전 조국혁신당 대표가 6·3 국회의원 재보궐선거 당시 한동훈 무소속 후보가 나왔던 부산 북구갑 출마를 희망했지만 더불어민주당 측 부탁을 듣고 경기 평택을로 선회했다는 주장이 나왔다.

조국 전 조국혁신당 대표. 뉴시스

신장식 조국혁신당 대표 권한대행은 지난 25일 SBS 라디오 ‘김태현의 정치쇼’에 출연해 조 전 대표가 경기 평택을에 출마했던 배경을 설명했다.

조 전 대표는 당시 선거에서 유의동 국민의힘 후보에 밀려 낙선했다. 이후 조 전 대표는 지난 21일 페이스북을 통해 ‘평택을 재선거와 관련하여 민주당이 답해야 할 10가지 질문’이라는 글을 올렸다. 그는 “(조국혁신당 측은) 선거 기간 중 단일화가 필요하다는 입장을 견지했는데, 김용남 더불어민주당 후보와 민주당은 왜 단호히 거부했나”라면서 의문을 제기했다.

이와 관련해 신 대행은 “큰 바운더리 안에서는 하나의 뜻”이라면서 조 전 대표의 입장에 힘을 실었다. 그는 “조 전 대표는 사실 부산 출마를 희망했다”면서 “도저히 무시할 수 없는 복수의 (민주당) 인사로부터 ‘부산만은 안 된다’는 말을 들었다”고 회상했다.

최대 격전지로 꼽히던 지역구인 만큼 관심이 쏠렸지만, 민주당 측 요청을 접한 조 전 대표는 타 지역구 출마로 방향을 틀었다. 조 전 대표가 당초 계획대로 부산 북구갑에 출마했다면 하정우 더불어민주당 후보, 박민식 국민의힘 후보, 한동훈 무소속 후보와 함께 4자 구도가 형성될 수 있었다.

신 대행은 “그러면 ‘다른 데 가면 되겠네’라는 생각을 할 수밖에 없는 것 아니냐”면서 “민주당이 약속했던 것으로 해석했다”고 밝혔다. 이어 “민주당 귀책사유로 재보궐선거가 열린 곳이면서 (당선이) 쉽지 않은 곳을 이야기해보니 결과적으로 평택이라는 교집합이 나왔다”고 말했다.

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