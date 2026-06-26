'집대성' 대성, 허영지와 열애설 입연다…"소속사 공식 부인? 내 확인도 없어"

유튜브 채널 '집대성' 캡처

그룹 빅뱅 대성이 카라 허영지와의 열애설에 대한 본인의 입장을 예고했다.

지난 25일 유튜브 채널 '집대성'에는 '다 밝히겠습니다'라는 제목의 예고편이 게재됐다.

해당 예고편에서 대성은 '20년 만의 열애설'이라는 자막과 함께 등장했다. 그는 "네이버에 들어가니까 '알앤디컴퍼니 공식' 이런 식으로 올라갔더라"며 "보통 상식적으로 사실 확인을 하려면, 공식 입장이면 나한테 얘기해야 하잖아, 나한테 '아니다'라고 했다고 말도 없더라"고 어이없어하는 모습으로 폭소를 자아냈다.

대성은 카메라를 향해 "이거(카메라) 돌고 있죠?"라고 재차 확인했다. 대성은 "진짜로, 이건 진짜다"라고 강조했고 "내가 원래"라며 해명하려는 모습을 보여 직접 전하는 입장은 무엇일지 더욱 궁금증을 안겼다.

대성은 최근 허영지와 열애설이 제기됐다. 최근 온라인 커뮤니티에는 대성과 허영지, 오마이걸 효정이 지난 20일 마마무 콘서트장을 찾아 공연을 관람한 모습이 포착됐다. 이때 대성과 허영지가 다정하게 어깨를 맞대고 스마트폰 화면을 보는 모습이 담긴 사진이 공개되면서 두 사람의 열애설이 불거졌다.

하지만 대성 소속사 알앤디컴퍼니 측은 지난 22일 뉴스1에 두 사람의 관계에 대해 "친한 사이일 뿐"이라며 열애설을 부인했다.

허영지와의 열애설에 대한 대성의 입장은 26일 오후 6시 '집대성'을 통해 공개된다.

<뉴스1>

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