뉴욕증시, AI 메모리값 급등에 빅테크 ‘흔들’…나스닥 0.5%↓

미국 뉴욕증시에서 애플과 마이크로소프트(MS) 등 대형 기술주가 일제히 하락하며 나스닥지수가 4거래일 연속 내림세를 기록했다. 인공지능(AI) 메모리 가격 급등이 빅테크 기업들의 수익성을 압박할 수 있다는 우려가 확산되면서 투자심리가 위축된 영향이다.

뉴욕증권거래소(NYSE) 트레이더들. 로이터연합뉴스

25일(현지시간) 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전 거래일보다 71.72포인트(0.14%) 오른 5만1920.62에 마감했다. 반면 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 0.73포인트(0.01%) 내린 7357.49를 기록했고, 기술주 중심의 나스닥종합지수는 118.03포인트(0.46%) 하락한 2만5358.60에 거래를 마쳤다.

이날 증시는 장 초반 AI 반도체 수요 확대 기대감에 상승 출발했지만, 대형 기술주가 약세를 보이면서 상승폭을 대부분 반납했다.

메모리 반도체 업체 마이크론은 시장 전망을 웃도는 실적과 향후 가이던스를 발표하며 약 16% 급등했다. AI 데이터센터 투자 확대에 따른 고대역폭메모리(HBM) 등 메모리 수요 증가 기대가 주가를 끌어올렸다.

반면 애플은 메모리 등 부품 가격 상승을 이유로 맥북과 아이패드 가격 인상을 발표한 여파로 6.12% 급락했다. 마이크로소프트도 제품 가격 인상과 AI 인프라 투자 비용 부담 우려가 겹치며 3.46% 하락했고, 알파벳과 메타 역시 각각 약 1%, 2%씩 밀렸다.

시장에서는 AI 투자 확대가 반도체 기업에는 호재지만, 완제품을 판매하는 빅테크 기업에는 원가 부담으로 이어질 수 있다는 우려가 커지고 있다.

캐럴 슐라이프 BMO 패밀리오피스 최고투자책임자(CIO)는 “한 기업의 폭발적인 실적은 결국 공급망 다른 곳의 누군가가 비용을 부담한다는 사실을 시장이 인식하기 시작했다”고 분석했다.

매트 말리 밀러 타박 수석 시장전략가는 “기술주에 균열 조짐이 나타나고 있다”며 “대규모 AI 데이터센터를 운영하는 하이퍼스케일러 기업들의 하락세가 이어질 경우 시장 전반의 상승도 쉽지 않을 것”이라고 전망했다.

기술주 약세는 전통 산업과 금융 등 가치주에는 저가 매수 기회로 작용하면서 다우지수는 장중 역대 최고치를 경신하기도 했다. 헬스케어, 금융, 산업재 종목이 강세를 보였다.

국제유가는 호르무즈 해협에서 발생한 선박 피격 사건으로 지정학적 긴장이 다시 부각되면서 5거래일 만에 반등했다. 8월 인도분 브렌트유는 전 거래일보다 2.06% 오른 배럴당 75.26달러, 미국 서부텍사스산원유(WTI)는 2.25% 상승한 71.92달러에 거래를 마쳤다.

경제지표는 물가 압력이 여전함을 보여줬다. 미국의 5월 개인소비지출(PCE) 가격지수는 전년 동기 대비 4.1% 올라 2023년 4월 이후 가장 높은 상승률을 기록했다. 식품과 에너지를 제외한 근원 PCE 가격지수도 3.4% 상승해 2023년 10월 이후 최고 수준을 나타냈다. 다만 시장 예상치에 부합하면서 국채 금리는 큰 폭의 변동 없이 안정적인 흐름을 보였다.

미 국채 2년물, 10년물 금리는 각각 2bp(1bp=0.01%포인트) 내린 4.13%, 4.39%에 거래됐다.

가상자산 시장도 약세를 이어갔다. 비트코인은 2.6% 하락한 5만9297달러까지 밀리며 6만달러선을 내줬고, 이더리움도 3.3% 내린 1558달러에 거래됐다. 반면 안전자산 선호 심리가 강화되면서 국제 금 현물 가격은 온스당 4029.56달러로 0.8% 상승했다.

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