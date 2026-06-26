'토이스토리5' 9일째 1위…'슈퍼걸' 개봉 이틀만에 4위 급락

영화 토이스토리5 포스터

디즈니·픽사 애니메이션 '토이 스토리5'가 9일 연속 박스오피스 1위를 차지했다. '슈퍼걸'은 개봉 이틀만에 4위로 순위가 급락했다.

26일 영화진흥위원회 영화관입장권통합전산망의 집계에 따르면 '토이 스토리5'는 지난 25일 4만 7611명의 관객을 동원하며 누적관객수 111만 4402명을 기록, 박스오피스 1위를 지켰다.

'토이 스토리5'는 지난 17일 개봉 첫날부터 박스오피스 1위에 등극, 8일째 100만 명을 넘어섰고 9일 연속 정상을 수성해 오고 있다. 개봉 둘째 주 주말에도 흥행세가 지속될 것으로 전망된다.

2위에는 전날 3위였던 신민아 주연의 '눈동자'가 이름을 올렸다. '눈동자'는 이날 3만 3865명의 관객이 찾아 누적관객수 7만 2276명을 달성했다.

3위는 전날 4위였던 '군체'다. '군체'는 이날 1만 7299명의 관객이 관람해 누적관객수 561만 7952명을 나타냈다.

전날 2위였던 DC 히어로물 '슈퍼걸'은 4위로 내려앉았다. 이날 1만 4326명의 관객이 동원돼 누적관객수는 5만 81명으로 집계됐다.

<뉴스1>

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