전국 곳곳 '요란한 소나기'…돌풍·천둥·우박 주의 [오늘날씨]

금요일인 26일은 전국이 대체로 구름 많은 가운데 중부지방과 남부 내륙을 중심으로 강한 소나기가 이어지겠다. 일부 지역에서는 시간당 30㎜ 안팎의 집중호우와 함께 돌풍, 천둥·번개, 우박이 동반될 것으로 예상돼 시설물 관리와 안전사고에 유의해야 한다.

서울 종로구 광화문광장에서 시민과 관광객들이 우산을 들거나 가방 등으로 쏟아지는 비를 피하고 있다. 뉴시스

기상청에 따르면 경기 동부와 충남 동부, 충북, 전북 북동부, 울산은 이날 새벽까지, 강원도와 경북은 아침까지 소나기가 이어지는 곳이 있겠다.

오후에는 강원 남부 내륙·산지와 충북 북부, 경북(동해안 제외), 울산·경남 중·동부 내륙에 5~20㎜의 소나기가 내리겠다. 제주도는 새벽까지 5㎜ 미만의 비가 내리는 곳이 있겠고, 울릉도·독도에는 5~40㎜의 비가 예상된다.

예상 강수량은 △경기 동부 5~60㎜ △서울·인천·경기 서부 5~60㎜ △강원 내륙·산지 10~80㎜ △강원 동해안 10~50㎜ △충북 5~60㎜ △대전·세종·충남 5~40㎜ △전북 5~40㎜ △경북 북부 5~60㎜ △대구·경북(북부 제외) 5~40㎜ △울산·경남 내륙 5~30㎜ △제주 5㎜ 미만이다.

특히 아침까지 강원도와 충북, 경북 북부를 중심으로 시간당 30㎜ 안팎의 매우 강한 소나기가 쏟아지겠으며, 충남권과 전북, 일부 경상권에도 시간당 20㎜ 안팎의 강한 비가 내리는 곳이 있겠다. 중부지방과 경북권을 중심으로는 우박이나 싸락우박이 떨어질 가능성도 있다.

아침 최저기온은 15~20도, 낮 최고기온은 23~30도로 평년(최저 17~20도, 최고 24~28도)과 비슷하거나 조금 높겠다.

주요 도시의 아침 최저기온은 서울 18도, 인천 18도, 춘천 16도, 강릉 17도, 대전 18도, 전주 18도, 광주 18도, 대구 19도, 부산 20도, 제주 19도다.

낮 최고기온은 서울 30도, 인천 29도, 춘천 28도, 강릉 23도, 대전 29도, 전주 28도, 광주 30도, 대구 29도, 부산 26도, 제주 25도로 예보됐다.

중부지방은 대체로 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠고, 남부지방과 제주는 가끔 구름이 많겠다.

미세먼지 농도는 전국이 ‘좋음’ 수준을 보이겠으며, 오존 농도는 경기 남부와 충남, 전남, 경남에서 ‘나’ 수준이 예상된다.

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