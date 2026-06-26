"경기 설계 잘못"…홍명보호가 '약체' 남아공에 발목잡힌 이유

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조를 3위로 마무리한 홍명보호가 남아프리카공화국전에서 패배한 이유가 전술, 전략의 문제라는 전문가들의 주장이 나왔다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 남자 축구 대표팀은 지난 25일(한국 시간) 멕시코 누에보레온주 과달루페의 몬테레이 스타디움에서 열린 남아공과의 대회 조별리그 A조 최종 3차전에서 0-1로 석패했다.

무승부만 거둬도 자력으로 조 2위 32강 진출이 가능했지만, '상대적 약체' 남아공에 패배하면서 조 3위로 추락했다.

1승2패(승점 3)의 득실 차 -1인 한국은 다른 조 3위들이 부진하길 바라야 한다.

이번 대회는 각 조 1, 2위뿐 아니라 조 3위 중 성적이 좋은 8개 국가가 마지막 토너먼트행 티켓을 거머쥔다.

조 3위 순위는 승점, 골득실, 다득점 순으로 나눈다.

이 항목들로도 순위가 나뉘지 않으면 페어플레이 점수로 32강 팀이 결정될 수도 있으며, 최후의 수단으로는 최신 FIFA 랭킹까지 고려한다.

아직 토너먼트의 희망은 남아 있지만, 조별리그에서 반복적인 전술이 계속된다면 더 높은 곳으로 오를 수 없다는 지적이 나왔다.

송영주 해설위원은 뉴시스를 통해 "홍명보 감독은 변명의 여지가 없다. 감독 잘못이다. 기존에 잘하고 있는 선발 명단을 바꿨고, 변경해서 문제가 생겼다"고 지적했다.

상황에 맞춰 전술을 변화해야 하는데, 기존 3-4-3 포메이션을 유지하면서 선수만 바꾸는 교체에 대해서도 강하게 비판했다.

송 위원은 "김민재 부상으로 빠질 때는 공격수를 투입했어야 한다. (같은 포지션인) 박진섭이 아니라 (공격수 숫자를 늘릴 수 있게) 조규성을 넣었어야 한다. 조규성 넣을 교체 카드는 오른쪽 설영우 대신 양현준으로 사용했어야 한다"고 말했다.

이어 "경기 설계를 잘못했고, 선발 라인업도 잘못 짰으며, 교체마저 잘못 썼다"며 "(이번 조 3위 추락은) 무책임한 라인업(의 계획)과 결과 때문"이라고 덧붙였다.

박찬하 해설위원은 "역대 월드컵 사상 최악의 경기다. 그전에는 2014 브라질 대회 알제리전이었는데, 오늘은 훨씬 더 치욕스러운 경기"라고 아쉬움을 토로했다.

이어 "3경기를 본 느낌이 다 똑같다. (홍명보호는 상대 진영을 향해) 앞으로 갈 생각이 없다. 벤치에서 실점에 대한 불안감이 극도로 크니, 무조건 뒤에 많은 숫자를 둔다"며 "무리해서 볼을 빼지 않고 점유율을 높이기 위해 옆으로 돌리기만 할 뿐"이라고 분석했다.

또 박 위원은 "요행을 바라는 경기 운영의 월드컵을 봐야 하는 건가. 이동 거리가 짧고, 환상적인 일정 등 이 쉬운 조에서 너무 치욕스럽다"고 전했다.

그러면서 "(어떤 팀을 만날 지는) 상황을 봐야 하지만, 올라가도 지금 이 상태면 걱정이다"라며 변화 없는 기적은 토너먼트 첫 경기 탈락으로 마무리될 거로 내다봤다.

만약 한국이 극적으로 32강에 진출한다면 독일이나 이집트 등을 만날 예정이다.

<뉴시스>

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