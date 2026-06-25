영주 SK스페셜티서 가스 누출 신고… 업체 “확인 중” [사건수첩]

경북 영주에 있는 반도체용 특수가스 제조기업 SK스페셜티에서 가스 누출 사고가 발생한 정황이 알려지면서 당국이 사실관계 확인에 나섰다.

119 구급대. 연합뉴스

25일 관계 당국 등에 따르면 이날 오후 8시 20분쯤 SK스페셜티 내에서 화학 가스 누출 사고가 발생한 것으로 전해져 영주시 등이 사실 여부를 파악 중이다.

SK스페셜티 측도 이러한 내용을 묻는 질문에 "확인 중"이라는 답변을 내놨다.

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