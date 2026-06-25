30초로 만나는 포항 바다… 포항시, 시민 SNS 콘텐츠 공모

경북 포항시는 복합 해양레저관광도시 조성사업의 인지도를 높이고 시민 참여 기반을 확대하기 위해 ‘복합 해양레저관광도시 포항, 시민 SNS 콘텐츠 공모전’이 개최한다고 25일 밝혔다.

이번 공모전은 ‘복합 해양레저관광도시 전략수립 및 활성화방안 용역’의 하나로 추진되며, 시민과 관광객의 시선으로 바라본 포항의 해양관광 매력을 발굴하기 위해 마련됐다.

2026 복합 해양레저관광도시 포항, 시민 SNS 콘텐츠 공모전 안내 포스터. 포항시 제공

복합 해양레저관광도시 조성사업은 영일만 관광특구를 중심으로 해양레저 기반시설과 관광 콘텐츠를 확충해 포항을 웰니스 해양관광도시로 육성하기 위한 사업으로, 재정사업과 민자사업을 연계한 총사업비 1조 3천억 원 규모의 프로젝트다.

이번 공모 주제는 ‘30초 포항! 내가 포항 바다에 머무는 이유’로, 참가자는 포항 영일만 관광특구 일원에서 경험할 수 있는 활기찬 해양레저, 다채로운 먹거리와 전통시장, 밤바다의 야경 등 포항만의 관광·힐링의 매력을 30초 이내의 숏폼 영상으로 자유롭게 표현하면 된다.

공모 접수는 오는 25일부터 내달 19일까지 진행되며, 포항의 해양레저·관광문화 콘텐츠에 관심 있는 국민 누구나 참여할 수 있다.

접수된 작품은 1차 정량심사와 2차 전문가 심사를 거쳐 최종 수상작을 선정하며, 총상금 100만 원 규모로 1등 50만 원, 2등 30만 원, 3등 20만 원의 포항사랑상품권이 지급된다.

최종 수상작은 7월 말 발표될 예정이며, 오는 8월 개최 예정인 ‘복합 해양레저관광도시 포럼’에서 상영돼 포항의 해양관광 매력을 알리는 홍보 콘텐츠로 활용될 예정이다.

공모전과 관련된 자세한 사항은 포항시 홈페이지 공지사항에서 확인할 수 있다.

공모전 운영 관계자는 “이번 공모전은 시민과 관광객이 직접 포항 바다의 매력을 소개하고 공유하는 시민 참여형 홍보 프로젝트”라며 “참신한 아이디어와 개성 있는 콘텐츠를 통해 포항이 가진 해양관광 자원의 가치를 널리 알릴 수 있길 기대한다”고 말했다.

한편 포항시는 복합 해양레저관광도시 조성사업과 연계해 해양레저 체험단을 시범 운영하고 있다.

최근 환호공원 일원에서 진행한 선셋 요가 체험 프로그램을 성공적으로 마쳤다. 앞으로 참여 대상을 일반 시민까지 확대해 다양한 해양레저 프로그램을 선보일 예정인 만큼 시민들의 많은 관심과 참여를 당부했다.

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