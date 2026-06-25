일제강제동원피해자지원재단, ‘위조 인감’ 심규선 이사장 해임 의결

행정안전부 산하기관인 일제강제동원피해자지원재단이 심규선 이사장을 해임했다.

재단은 25일 이사회를 열고 심 이사장과 박민석 사무처장에 대한 해임안을 의결했다.

심규선 일제강제동원피해지원재단 이사장. 연합뉴스

재단이 대법원 판결에서 승소한 강제 동원 피해자에게 민간의 자발적 기여 등을 통해 조성한 재원으로 배상금을 지급하는 ‘제삼자 변제’를 지난해 추진하는 과정에서 위조 인감을 제작해 사용한 행위 등과 관련해 행안부가 실시한 특정 감사 결과에 따른 조치다. 다만 행안부 장관의 면직 처분이 남아 있다.

재단은 “제삼자 변제 과정을 세밀히 살피지 못해 오랜 세월 고통받아온 강제 동원 피해자와 유족, 국민 여러분께 큰 실망과 심려를 끼쳐드린 점에 대해 깊이 사과드린다”고 밝혔다. 이원범 재단 이사장 직무대행은 “재단은 강제 동원 피해자와 유족의 삶을 돌보고 강제 동원의 역사적 의미를 계승해 나가는 본연의 책무를 수행하는 한편, 경영 혁신을 통해 국민 신뢰를 회복할 수 있게 각고의 노력을 다하겠다”고 말했다.

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