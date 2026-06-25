잠실 시위 중 경찰에 침 뱉은 40대 여성 “모든 게 다 억울…나도 폭행당했다”

‘잠실 개표소 봉쇄 시위’ 도중 경찰관에게 침을 뱉고 욕설한 혐의로 체포된 40대 여성이 구속 갈림길에 섰다. 그는 영장실질심사를 마친 뒤 “모든 게 다 억울하다”며 경찰에게 폭행을 당했다고 주장했다.

잠실 개표소 봉쇄 시위에서 경찰에게 침 뱉은 김모씨 구속심사. 연합뉴스

서울동부지법 서범준 영장전담 부장판사는 25일 오후 공무집행방해 혐의를 받는 김모씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행했다.

김씨는 이날 오후 2시12분쯤 법원에 출석하며 취재진의 질문에는 답하지 않은 채 “부정선거 재선거, 당일투표 수개표”라고 외쳤다. 해당 구호는 잠실 개표소 봉쇄 시위 참가자들이 현장에서 외치는 구호다.

오후 3시44분쯤 심사를 마치고 나온 김씨는 눈물을 흘리며 “모든 게 다 억울하다”며 “(경찰한테) 욕을 들은 것도, (내가) 욕을 한 것도, 침 뱉은 것도 다 이유가 있다”고 말했다.

이어 “(경찰한테) 폭행도 당했고 목도 졸렸다”며 “당한 것을 앞으로 다 공개하겠다. 기다려달라”고 주장했다.

김씨는 지난 23일 오전 10시20분쯤 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 1-3 게이트 앞에서 시위 현장을 관리하던 경찰관에게 이름을 물어본 뒤 침을 뱉고 욕설한 혐의로 현행범 체포됐다.

김씨는 “한국 경찰인지 확인하겠다”며 현장 경찰관들을 휴대전화로 촬영하고 경찰 가족들에 대한 욕설을 한 것으로 전해졌다.

사건 이후 사회관계망서비스(SNS)에는 김씨가 경찰관에게 침을 뱉자 경찰관이 김씨의 뺨을 때리는 모습이 담긴 영상이 확산됐다. 이를 두고 경찰의 대응이 과했다는 지적도 제기됐다.

해당 경찰관은 “얼굴에 침을 뱉어서 순간적으로 손이 나갔다”고 해명한 것으로 알려졌다.

경찰은 체포 당시 전후 상황과 영상 등을 토대로 정확한 사실관계를 확인하고 있다. 아울러 김씨가 다른 경찰관에게도 침을 뱉거나 욕설했는지 여부도 확인 중인 것으로 전해졌다.

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