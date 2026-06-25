'스포츠 도시' 울진, 전국 여자야구·유소년 축구대회 개최

경북 울진군이 전국 규모 여자야구대회와 유소년 축구대회를 잇따라 개최하며 스포츠 도시로서의 입지 강화와 지역경제 활성화에 적극 나선다.

울진군은 오는 27일부터 다음 달 5일까지 주말 4일간 죽변야구장 등 2개 구장에서 '2026 전국 여자야구대회'를 개최한다고 25일 밝혔다.

지난해 열린 전국 여자 야구대회 경기 모습. 울진군 제공

올해 대회에는 전국 23개 여자야구 동호인팀, 550여 명의 선수단이 참가해 토너먼트 방식으로 실력을 겨룬다.

울진군은 이번 대회가 여자야구 저변 확대와 여성 생활체육 활성화는 물론 지역 간 스포츠 교류의 장이 될 것으로 기대하고 있다.

이어 27일부터 29일, 7월 4일부터 6일까지는 백암다목적운동장 등 4개 구장에서 '2026 울진금강송배 전국 유소년클럽 축구대회'가 펼쳐진다.

대회에는 전국 116개 클럽팀, 1800여 명의 선수단과 임원이 참가해 초등학교 1학년부터 6학년까지 학년별 리그와 토너먼트 경기를 갖는다.

지난해 열린 울진금강송배 전국 유소년클럽 축구대회 경기 모습.

울진군은 두 대회 기간 선수단과 가족, 관계자 등 수천 명의 방문객이 지역을 찾아 숙박과 음식점, 관광업계 등 지역 상권에도 상당한 경제적 효과가 있을 것으로 기대하고 있다

이에 따라 체육시설 점검과 안전관리, 참가자 편의 지원에 만전을 기하고, 스포츠와 관광을 연계한 체류형 스포츠 관광도시 조성에도 힘을 쏟을 계획이다.

울진군 관계자는 "앞으로도 다양한 종목의 대회를 유치해 지역경제 활성화와 스포츠도시 위상 제고에 힘을 쏟겠다"고 말했다.

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