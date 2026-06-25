성범죄 실형 살다가 출소 후 또 대상 물색한 20대 구속

법무부 울산보호관찰소는 성범죄 재범 위험성을 보인 20대 A씨를 구속했다고 25일 밝혔다.



A씨는 과거 충동을 조절하지 못해 아동·청소년 강제추행 등 여러 차례 성범죄를 저질러 실형을 살다가 올해 2월 출소했다.

울산보호관찰소. 연합뉴스

출소하면서 A씨는 전자발찌를 부착하고 정신과 치료를 받을 것을 명령받았으나, 10회 이상 치료 준수사항을 위반했다.



또 보호관찰관 지도를 따르지 않고, 어린이집 또는 학교 주변을 배회하거나 차를 빌려 타고 범행 대상을 찾는 듯한 행동을 보였다.



보호관찰소는 밀착 관찰하던 중 A씨가 여성을 뒤따라가는 모습을 보이는 등 고위험 범죄 징후가 있는 것을 확인해 사전구속영장을 발부받아 체포했다.



A씨는 범행을 부인했으나, 보호관찰소는 폐쇄회로(CC)TV 분석 등을 통해 혐의를 입증했다고 설명했다.



정성섭 울산보호관찰소 수사팀장은 "대상자의 범죄 원인과 유형을 고려한 적극적인 수사로 강력범죄 재발을 선제적으로 차단한 사례다"며 "현장 중심 예방 활동을 더욱 강화하겠다"고 말했다.

<연합>

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