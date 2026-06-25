‘여행 계획은 AI, 예약은 플랫폼 리뷰’…MZ세대의 선택

MZ세대는 여행 계획을 짤 때 인공지능(AI)을 적극 활용하지만, 실제 예약은 여행 플랫폼에 올라온 이용자 후기를 더 신뢰하는 것으로 나타났다. 생성형 AI로 만든 이미지

국내 MZ세대는 여행 계획을 세우거나 여행지를 찾는 과정에서는 인공지능(AI)을 적극 활용하지만, 실제 예약과 결제 단계에서는 여행 플랫폼에 올라온 이용자 후기를 더 신뢰하는 것으로 나타났다.

AI는 여행 준비의 '조언자' 역할을 하고, 실제 예약은 이용자 경험이 담긴 리뷰가 좌우하는 소비 패턴이 뚜렷해지고 있다는 분석이다.

25일 여행 플랫폼 클룩이 발표한 여행 트렌드 조사 ‘트래블 펄스’(Travel Pulse)의 후속 설문조사에 따르면 한국 MZ세대는 여행 전 과정에서 AI를 적극 활용하고 있는 것으로 나타났다.

지난 6개월간 한국인 응답자들이 AI를 활용한 영역(복수 응답)을 보면 ‘여행 중 도움받기(번역·일정 변경 등)’가 32%로 가장 많았다.

뒤이어 △교통 노선 및 이동 방법 계획(30%) △가격 및 여행 옵션 비교(27%) △여행 일정 작성(26%) △새로운 여행지·액티비티 발견(25%) 순이었다.

아직 경험은 없지만 향후 AI를 사용할 의향이 있다고 응답한 사람도 14%에 달했다.

한국 MZ세대 여행객 AI 활용 행태 분석 인포그래픽. 클룩

세대별 활용 목적을 보면 Z세대는 ‘여행 중 도움받기’(29%)와 ‘교통 노선 또는 이동 방법 계획’(26%) 등 현장에서 필요한 정보를 얻는 데 AI 사용을 집중한 반면, 밀레니얼 세대는 ‘여행 중 도움받기’(34%)를 비롯해 ‘가격 및 여행 옵션 비교’(32%), ‘여행 일정 작성’(29%), ‘새로운 여행지·액티비티 발견’(28%) 등 모든 영역에서 AI를 고르게 활용했다.

AI를 통해 새로운 여행지나 관광 명소, 체험 상품 등을 발견한 경험이 있다는 질문에는 밀레니얼 세대의 50%가 ‘경험이 있다’고 답해 Z세대(42%)보다 높았다.

하지만 예약 단계에 들어서면 양상이 달라졌다. 여행 상품을 예약할 때 가장 신뢰하는 정보 출처로 ‘온라인 여행 커뮤니티’(42%)와 ‘여행 플랫폼 리뷰’(39%)가 높게 나타난 반면, ‘AI 생성 추천 정보’를 신뢰한다는 응답은 22%에 불과했다.

특히 동일한 여행지를 두고 AI와 여행 플랫폼의 추천이 엇갈릴 경우 ‘여행 플랫폼을 신뢰한다’는 응답이 38%로 가장 높았다. ‘둘 다 확인하지만 여행 플랫폼을 더 신뢰한다’(30%)까지 합하면 전체 응답자의 68%가 AI보다 여행 플랫폼의 이용 후기와 평가를 더 신뢰하는 것으로 나타났다.

이준호 클룩 한국 지사장은 “이번 조사 결과는 여행객들이 AI를 활용해 여행 정보를 탐색하더라도, 실제 예약 단계에서는 검증된 정보와 이용자 경험을 중요하게 고려하고 있음을 보여준다”고 설명했다.

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