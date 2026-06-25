박문성 “어떻게 팀을 이따위로…”, 참지 못한 이영표도 책상 ‘쾅쾅쾅’ [월드컵]

“어떻게 팀을 이따위로 만들었나.”

축구 해설위원 겸 유튜버 박문성(왼쪽), 이영표 KBS 해설위원. 뉴스1

축구 해설위원 겸 유튜버 박문성이 홍명보호의 충격적인 패배 직후 강도 높은 비판을 쏟아냈다. 평소 대표팀을 둘러싼 이슈에 꾸준히 목소리를 내온 박문성은 이번 남아프리카공화국전 패배를 두고 ‘책임론’을 꺼내 들었다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 대표팀은 25일 멕시코 누에보레온주 과달루페 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 최종 3차전에서 남아프리카공화국에 0-1로 패했다.

경기 후 박문성은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 홍 감독이 벤치에서 경기를 지켜보는 중계 화면 캡처 사진을 올렸다. 당시 화면에는 한국이 남아공에 0-1로 끌려가고 있는 상황이 담겨 있었다.

그는 해당 사진과 함께 “어떻게 팀을 이따위로 만들었나”라고 적었다. 이어 “책임의 비대칭성. 권한과 이익을 크게 가진 자가 좋지 못한 결과의 책임은 적게 지는 것”이라며 “대체 어떻게 책임지겠다는 것인가”라고 강하게 비판했다.

홍명보 한국 축구대표팀 감독이 25일 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 3차전 남아프리카공화국과의 경기에서 선수들을 향해 작전을 지시하고 있다. 몬테레이=연합뉴스

이날 남아공전은 비기기만 해도 32강 진출을 확정할 수 있었던 경기였다. 하지만 한국은 객관적 전력에서 한 수 아래로 평가받던 남아공을 상대로 무기력한 경기 끝에 무너졌다. 조별리그 성적은 1승2패(승점 4). 조 3위로 내려앉으며 32강 진출 여부를 다른 조 결과에 맡기게 됐다.

이날 경기 내내 답답한 흐름이 이어졌다. 전반 초반부터 한국은 패스 미스가 반복됐고, 공격 과정에서 뚜렷한 해법을 찾지 못했다.

이영표 KBS 해설위원은 경기 중 “비겨도 되는 건 우리인데, 이겨야 하는 남아공이 마치 비겨도 되는 팀처럼 경기 운영을 하고 있다”며 “천천히 전진해 오는 전략에 휘말리면 안 된다”고 경고했다.

하지만 우려는 현실이 됐다. 한국은 중원에서 패스 연결이 끊기며 남아공에 역습 기회를 계속 허용했다. 이 위원은 “솔직히 말씀드리면 우리가 원하는 대로 경기가 진행되지 않고 있다”며 답답함을 드러냈다.

후반에도 분위기는 쉽게 바뀌지 않았다. 홍 감독은 손흥민을 비롯해 옌스 카스트로프, 김진규를 투입하며 변화를 꾀했지만 흐름을 뒤집지는 못했다.

24일(현지시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 3차전 한국과 남아프리카공화국의 경기. 한국 주장 손흥민이 돌파를 시도하고 있다. 연합뉴스

특히 공격 장면에서 이 위원의 답답함은 커졌다. 그는 “바깥쪽에 있으면 절대 골을 노릴 수 없다. 골을 넣고 싶은 선수라면 센터로 들어가야 한다고 말해주고 싶다”고 지적했다.

이어 “공격할 때 중앙에서 공을 받아주는 선수가 부족했다”면서 “옌스나 이강인이 크로스를 올릴 때 중앙에서 받아줄 선수가 한 명밖에 없었다. 최소 두 명은 있어야 한다”고 꼬집었다.

결국 후반 17분 남아공에 선제골을 내준 한국은 끝내 반격하지 못했다.

답답한 경기 흐름 속에서 전현무 캐스터는 “평정심을 잘 잃지 않는 이영표 위원님이 책상을 세 번 내리쳤다”고 전하며 현장 분위기를 전했다.

경기가 끝난 뒤에도 이 위원의 평가는 냉정했다.

그는 “대표팀 미드필더진이 패스로 전개하는 과정에서 이전 경기에서 나오지 않았던 실수가 많이 나왔다”면서 “전반에 상대에게 역습 찬스를 많이 내주면서 분위기가 넘어갔다”고 분석했다.

이어 “한국이 월드컵 본선에서 상대를 지배했던 것은 압도적인 기동성 때문이었다. 그런데 오늘은 그 기동성으로 상대를 압도하지 못했다”며 “상당히 어려운 경기였다”고 말했다.

한국 축구대표팀 홍명보 감독이 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 A조 3차전 남아프리카공화국과의 경기를 지켜보고 있다. 몬테레이=연합뉴스

그러면서 “(홍 감독이) 선발 라인업을 짠 의도는 이해한다”면서도 “하지만 그 의도가 전반부터 마지막까지 전혀 보이지 않았다”고 직격했다.

후반 투입된 손흥민과 옌스, 김진규가 잠시 활력을 불어넣었지만 이미 경기 분위기가 넘어간 뒤였다는 설명이다.

이 위원은 “결정적으로 수비의 핵심인 김민재(바이에른 뮌헨)가 종아리 부상으로 빠지면서 수비 조직력까지 무너지는 악순환이 겹쳤다”고 꼬집었다.

반면 남아공에 대해서는 높은 평가를 내렸다. 이 위원은 “남아공 선수들이 휴고 브로스 감독의 전략을 신뢰하고 따르면 이길 수 있다고 인터뷰했다”며 “기다리면서 역습을 노리는 등 상당히 전략적으로 준비한 경기였다”고 말했다. 이어 “월드컵은 결코 쉽지 않다. 매 경기 정말 혼을 담아서 경기하지 않으면 안 된다”고 거듭 한숨을 내쉬었다.

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