‘책상 3번 내리친’ 이영표 “손흥민 후반 투입, 무엇을 하려는지 안 보였다”

남아프리카공화국에 충격 패를 당한 대한민국이 ‘경우의 수’에 기대 32강 진출을 노리게 된 가운데, 전 축구 국가대표인 이영표 KBS 해설위원이 “손흥민을 후반에 배치한 의도가 전혀 나오지 않았다”고 홍명보 감독의 전술을 비판했다.

이영표 KBS 해설위원이 25일(한국시간) 멕시코 누에보 레온주 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 조별리그 3차전 대한민국과 남아프리카공화국의 경기에 앞서 피치로 내려와 사진을 찍고 있다. 몬테레이=뉴스1

25일(한국시간) 열린 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 A조 최종전 한국-남아공 해설을 맡은 이 위원은 “손흥민 선수를 후반에 배치한 전략적 의도는 이해하지만, 그 의도가 전반부터 마지막까지 전혀 나오지 않았다”고 지적했다.

이어 “후반에 손흥민, 옌스, 김진규 선수가 들어와서 잠깐 활력을 띠긴 했지만, 상대에게 이미 분위기가 넘어가 큰 효과를 발휘하지 못했다”며 “여기에 수비의 핵심인 김민재가 종아리 부상으로 빠지니 수비 조직력까지 상당히 무너지는 악순환이 겹쳤던 경기였다”고 분석했다.

반면 남아공의 휴고 브로스 감독에 대해선 “선수로도 훌륭했고, 감독으로도 ‘조직력의 마법사’라는 별명을 가진 명장”이라며 “어려운 상황에서도 침착히 대응했다”고 평가했다.

한국은 경기 초반부터 잇따른 패스 미스와 결정력 부족으로 주도권을 잡지 못했다. 전반을 0-0으로 마친 홍 감독은 후반 시작과 함께 손흥민, 옌스, 김진규를 투입하며 승부수를 던졌지만, 공격은 좀처럼 살아나지 않았다. 답답한 흐름이 이어지자 이 위원은 “바깥쪽에 있으면 절대 골을 노릴 수 없다. ‘골을 넣고 싶은 자 센터로 들어가라’고 말을 해주고 싶다”고 지적했다.

옆에서 이를 지켜본 전현무 캐스터는 “평정심을 잘 잃지 않는 이영표 해설위원이 책상을 3번 내리쳤다”며 현장 분위기를 전했다.

한국은 후반 17분 선제골을 허용한 뒤 30분 경기 내내 부진하던 오현규 대신 조규성을 투입해 반격을 시도했다. 그러나 끝내 골문을 열지 못했다. 결국 0-1로 패한 한국은 승점 3(1승2패)르로 A조 3위가 됐다. 이제 다른 조 경기 결과에 따라 ‘경우의 수’를 따져야 한다. 조 3위 12개 팀 중 8위 안에 들면 32강 진출이 가능하다.

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