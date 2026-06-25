[단독] 오세훈 서울시장, 부시장 3명 유임하되 실국장 대폭 물갈이할 듯

오세훈 5기 서울시정은 ‘삶의 질 특별시’에 방점을 둔 조직 개편과 인적 쇄신으로 시작할 전망이다. 서울시 행정1·2부시장과 정무부시장은 유임되고 실국장급은 대폭 물갈이가 예상된다. 특히 민선 9기 시 인사에서는 더불어민주당 주도 서울시의회와 적극적으로 조율할 수 있는 인물이 중용될 가능성이 점쳐진다.

오세훈 서울시장. 연합뉴스

25일 세계일보 취재를 종합하면 정상훈 행정1부시장 직무대리와 김성보 행정2부시장, 박찬구 정무부시장은 당분간 자리를 지킬 것으로 보인다. 시정 연속성을 고려해 최근 임용된 정 부시장과 박 부시장은 현재 직을 계속 맡기고, 김 2부시장의 경우 오 시장의 부동산 정책 ‘실무 사령탑’이라는 점을 감안한 것으로 전해졌다.

다만 최근 일괄사표를 제출받은 실장급은 대폭 바뀔 전망이다. 1·2부시장을 제외한 1급(실장·본부장급) 고위 간부 6명 가운데 4명이 교체될 것으로 예상된다. 후속 국장급 인사에서도 이 같은 쇄신 분위기는 이어질 것으로 보인다. 시 관계자는 “시의회 주도권이 민주당으로 넘어간 어려운 상황에서 (오 시장은 인선안을 짤 때) 누가 시 역점 사업을 얼마큼의 열정을 갖고 이끌어갈 수 있을지를 판단할 것”이라며 “통상적으로 관리하는 정도의 능력보다는 추진력을 가진 인물이 전진 배치돼야 하는 상황”이라고 설명했다.

정상훈 행정1부시장 직무대리.

김성보 행정2부시장.

박찬구 정무부시장.

실국장들 대폭 교체가 ‘지방선거 과정에서 민주당 정원오 후보에게 줄을 댄 간부들을 배제하려는 것 아니냐’는 시선과 관련해 다른 시 관계자는 "시장이 새로운 임기를 시작하면 1급 간부들이 일괄적으로 사의를 표명하고, 시장이 이를 선별적으로 수리하는 것은 통상적인 인사 절차"라고 선을 그었다. 이 관계자는 "1급은 고위 관리직인 만큼, 대부분 정년을 1~2년 앞두고 공로연수에 들어가는 경우가 많다"며 "이번에도 상당수가 그런 사례에 해당한다. 조직 쇄신과 새로운 시정 운영체계 구축을 위한 통상적인 과정일 뿐, 특정인을 겨냥한 인사로 볼 사안은 아니다"라고 덧붙였다.

시는 주택공급, 청년 성장지원, 글로벌 문화·관광 육성 등 민선 9기 핵심 사업에 조직과 인력을 집중 보강하기 위해 ‘도시경쟁력담당관’ 신설 등 대대적인 조직 개편도 예고했다. 시에 따르면 도시경쟁력담당관은 ‘G3 도시’ 비전을 바탕으로 도시경쟁력 강화를 위한 컨트롤타워로 기획조정실 정책기획관 산하에 배치된다. G3 도시 비전은 서울시가 뉴욕, 런던과 어깨를 나란히 하는 ‘글로벌 톱3’ 도시로 도약하겠다고 한 오 시장의 이번 임기 핵심 추진 과제다.

주택실은 ‘주택정책과’를 중심으로 재편된다. 주택정책과는 2031년까지 31만호 착공을 위한 공공·민간 주도의 주택공급을 총괄하고 ‘전략주택공급과’는 ‘모아주택과’로 재편해 저층주거지 주택공급을 활성화한다는 방침이다. 또 주거 취약계층 지원을 전담하는 ‘주거복지과’를 신설해 세대별·계층별 맞춤형 주거지원 창구를 일원화한다.

시는 ‘서울투어노믹스’ 실현과 K컬처 산업 경쟁력 제고를 위해 경제실도 보강한다. ‘창조산업과’를 ‘K컬처전략과’로 재편해 기존 영상·미디어 공연 사업에 더해 K팝 기반 신규사업, 서울아레나 운영, 대중음악 지원시설 조성 등을 추진한다. ‘첨단산업과’는 ‘AI전략산업과’로 명칭을 변경해 AX 생태계 고도화와 AI테크시티 조성을 통해 ‘글로벌 AI 혁신 선도도시’로의 도약을 가속화한다는 계획이다.

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