동원F&B, 서경덕 교수와 함께 ‘글로벌 한식 캠페인’ 전개

동원F&B가 한국 홍보 전문가 서경덕 교수를 홍보대사로 위촉하며 ’글로벌 한식 캠페인’을 전개한다고 25일 밝혔다.

최근 글로벌 시장에서 K푸드의 위상이 높아지면서, 글로벌 소비자들에게 한식의 역사와 전통성을 정확히 소개할 필요성이 커지고 있다. 이에 동원F&B는 서경덕 교수와 손을 잡고 한식의 역사와 전통성을 글로벌 소비자에게 소개하며 한식을 명확히 확산하는 ‘글로벌 한식 캠페인’을 기획했다.

25일 서울 서초구 동원그룹 본사에서 진행된 ‘글로벌 한식 캠페인’ 홍보대사 위촉식에서 김성용 동원F&B 대표(왼쪽)가 서경덕 교수와 기념 촬영을 하고 있다. 동원F&B 제공

동원F&B는 양반김·밥·떡볶이, 동원고추참치 등 대표 제품을 주제로 한식의 의미와 정통성을 알리는 다양한 콘텐츠를 다국어로 제작·배포할 계획이다. 이를 통해 올바른 한식 문화를 전파하고, 나아가 동원F&B 글로벌 제품들의 기술적 우수성도 알리는 것이 목표다.

서 교수는 “모방 제품으로부터 한식의 문화적 가치를 보호하고 발전시키기 위해 동원F&B와 손을 잡고 이번 캠페인을 기획하게 됐다”고 말했다.

동원F&B 관계자는 “앞으로도 동원F&B만의 차별화된 제품과 적극적인 마케팅 활동을 통해 한식을 전 세계에 알리는데 앞장설 것”이라고 강조했다.

한편 서 교수는 대한민국 역사와 문화를 전 세계에 알리는 민간 외교관 역할을 해왔다. 특히 뉴욕 타임스스퀘어 전광판과 유력 일간지에 비빔밥, 막걸리, 김치 등 우리 정통 한식을 알리는 광고 캠페인을 전개했으며, 전 세계 유명 셰프들에게 한식 안내서를 발송하는 등 한식의 문화적 가치와 정통성을 글로벌 시장에 올바르게 확산하는 데 앞장서 왔다.

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