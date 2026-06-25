K-뷰티, ‘2026 코리아뷰티페스티벌’ 개최 [한강로 사진관]

문화체육관광부는 한국관광공사와 함께 오는 7월19일까지 서울 중구 청계천로 하이커 그라운드 등을 중심으로 ‘2026 코리아뷰티페스티벌’(Korea Beauty Festival)을 개최한다.
올해로 3회째를 맞은 ‘코리아뷰티페스티벌’은 K-뷰티를 주제로 외국인 관광객 유치와 뷰티 관광 활성화를 위해 마련됐다.
올해 코리아뷰티페스티벌 표어는 ‘올 어바웃 뷰티’(All About Beauty: Curated by KBF)다. 오는 28일까지 하이커 그라운드 앞마당과 4, 5층에서는 메이크업·헤어·패션·의료·웰니스 분야의 ‘K-뷰티 홍보·체험존’이 운영된다.
4층에서는 아이돌 메이크업 체험을 비롯해 두피 진단, 헤어 스타일링, 얼굴형과 선호 스타일에 따른 눈썹 미용, 체형별 패션 스타일링 등을 경험할 수 있다. 5층에서는 퍼스널 컬러 진단과 웨딩 스타일링 등 전문가와의 1대 1 상담은 물론 연예인 메이크업 시연, 성수·이태원 패션 트렌드 강연 등이 마련된다.
또한 문체부와 관광공사는 9월30일까지 국내외 9개 온라인여행사(OTA)와 함께 ‘K-뷰티 관광상품 특별전’을 진행한다. 외국인 개별관광객이 직접 K-뷰티 체험 여행 프로그램을 예약해 이용할 수 있도록 마련된다. 특별전에서는 메이크업, 헤어, 피부관리 등 800개 이상의 K-뷰티 관광상품을 예약할 수 있다.
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