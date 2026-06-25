베네수엘라와 비슷한 때 일본·미국 지진…서로 연관은 없는 듯

베네수엘라 강진과 비슷한 시간대에 일본과 미국에서도 상당히 큰 규모의 지진이 났다.



다만 서로 연관은 없는 것으로 보인다는 게 전문가의 설명이다.

베네수엘라 강진. AFP연합뉴스

미국 지질조사국(USGS)에 따르면 베네수엘라 지진은 한국시간 기준으로 25일 오전 7시 4분과 7시 5분에 발생했다.



위치는 각각 베네수엘라 유마레 남동쪽 23㎞, 28㎞ 지점이었으며, 규모는 7.2와 7.5였다.



그 직후인 오전 7시 30분에 일본 구지 동북동쪽 30㎞ 해상에서 규모 6.9 지진이 발생했다.



앞서 25일 0시 10분에는 미국 캘리포니아주 레드우드밸리 북쪽 11㎞ 지점에서 규모 5.6 지진이 발생했다.

미국 지질조사국(USGS) 홈페이지 캡처.

도합 8시간 이내의 시간 범위에 이런 지진들이 집중된 것이다.



다만 캘리포니아공과대(캘텍) 소속 지진학자 루시 존스 박사는 미국 CNN방송에 베네수엘라 지진과 일본·미국의 이번 지진은 무관한 것으로 보인다고 설명했다.



이 지진들은 서로 다른 단층계와 판 경계에서 발생했다.



이 중 어느 하나가 나머지 지진들을 촉발한 것이 아니라는 뜻이다.



존스는 대형 지진이 일어난다고 해서 수천 ㎞ 떨어진 다른 곳에서 또 다른 대형 지진이 일어날 가능성이 커지지는 않는다고 설명했다.



대형 지진들은 대개 수십 년 혹은 수백 년간 응력이 축적된 잘 알려진 활성 판 경계에서 발생한다.



다만 정확히 언제 지진이 발생할지 예측하는 것은 현재 과학기술로는 불가능하다.



지진이 일어나는 시점은 예측이 불가능하므로 인간 입장에서 실질적으로 우연이나 마찬가지지만, 위치는 그렇지 않다는 것이다.

<연합>

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