부산 앞바다서 어선 침몰…선장 사망·인니 선원 2명 실종

25일 부산 기장군 대변항 앞바다에서 LPG운반선과 충돌한 어선이 침몰해 한국인 선장이 숨지고 외국인 선원 2명이 실종됐다.



울산해양경찰서에 따르면 이날 오전 10시 10분께 부산 기장군 대변항 남동방 23해리(42.6㎞) 해상에서 992t LPG운반선(승선원 12명)과 79t 저인망 어선(승선원 8명)이 충돌했다.

25일 부산 기장군 대변항 앞바다에서 발생한 어선 침몰 사고에서 구조된 인도네시아 선원들이 대변항으로 이송된 모습.

이 사고로 저인망 어선이 침몰하면서 선원들(한국인 2명·인도네시아인 6명)이 바다에 빠졌다. 이 중 6명은 LPG운반선 측에 구조됐다.



그러나 인도네시아 국적 30대 2명은 실종됐다.



구조된 선원들은 해경 경비정을 타고 부산 대변항으로 돌아왔다.



이중 한국인 선장 A(62)씨는 상태가 위중해 대변항 도착한 후 곧바로 병원으로 이송됐지만 오후 1시 30분께 사망 판정을 받았다. 나머지 선원 5명도 저체온증 등을 호소해 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있다.



울산해경은 실종자들을 찾기 위해 경비함정, 해군 함정, 헬기, 인근 조업선, 관공선 등을 동원해 사고 해역을 중심으로 수색 작업을 벌이고 있다.



울산해경은 이와 함께 사고 경위 조사에도 나설 예정이다.



침몰 어선은 이날 오전 1시 20분께 부산 남항에서 출항해 사고 지점에서 조업 중이었던 것으로 확인됐다.



사고 당시 선원들은 조업을 위해 갑판에 나와 있었던 것으로 전해졌다. 구명조끼 착용 여부는 아직 확인되지 않았다.



LPG운반선은 오전 7시 30분에 울산 SK가스 1부두에서 출항해 일본으로 이동 중이었다.



울산해경은 구조된 선원들을 대상으로 진술을 듣는 한편, LPG운반선이 부두로 돌아오는 대로 이 배 관계자들을 상대로 구체적인 경위를 조사할 방침이다.



이재명 대통령은 이번 사고와 관련해 "가용 자원을 총동원해 사고 수습에 임하고 인명 구조에 만전을 기하라"고 지시했다.

<연합>

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