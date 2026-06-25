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[속보] SK하이닉스 15% 급등…다시 시총 1위로

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경기도 이천시 SK하이닉스 본사 모습. 연합뉴스
경기도 이천시 SK하이닉스 본사 모습. 연합뉴스

SK하이닉스 15% 급등…다시 시총 1위로

<연합>


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