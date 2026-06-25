“영웅들에게 응원과 감사를” 외식업계, 호국보훈의 달 맞아 따뜻한 나눔

호국보훈의 달을 맞아 국내 외식 프랜차이즈 업계가 나라를 위해 헌신한 유공자와 장병들을 찾아 감사의 마음을 전하는 온정의 손길을 이어갔다.

도미노피자는 호국보훈의 달을 맞아 나라를 위해 헌신한 국가유공자들에게 감사의 마음을 담아 피자를 전달했다고 25일 밝혔다. 도미노피자 제공

25일 관련 업계에 따르면 도미노피자는 전날 강원도 원주시 원주보훈요양원을 방문해 6·25 참전유공자와 국가유공자 약 100명에게 피자를 전달했다.

국가를 위해 헌신한 유공자분들의 희생정신을 기리고, 존경과 감사의 마음을 전하고자 기획됐다고 도미노피자는 설명했다.

도미노피자 관계자는 “우리 사회의 영웅들을 기억하고, 이웃 사랑을 실천할 수 있는 다양한 사회공헌 활동을 지속적으로 이어 나가겠다”고 말했다.

제너시스BBQ 그룹이 지난 24일 경기도 파주시 백마부대 임진강대대를 방문해 강안경계부대 근무 모범 장병 50명을 대상으로 ‘찾아가는 치킨릴레이’를 진행했다. 제너시스BBQ 그룹 제공

제너시스BBQ 그룹도 같은 날 경기도 파주시 백마부대 임진강대대를 방문해 강안경계부대 근무 모범 장병 50명을 대상으로 ‘찾아가는 치킨릴레이’를 진행했다.

찾아가는 치킨릴레이는 도움이 필요한 현장을 직접 찾아가 치킨을 전달하는 BBQ의 대표적인 사회공헌활동이다.

철책 근무 중인 장병들을 격려하고 싶다는 한 간부의 사연을 받은 BBQ는 황금올리브치킨 닭다리 등 치킨 50인분을 전달했다.

이번 나눔 활동에 동참하고 싶다는 뜻을 전한 파주 지역의 한 가맹점주가 직접 조리에 나서 의미를 더했다.

BBQ 관계자는 “국민의 안전을 위해 보이지 않는 곳에서 묵묵히 임무를 수행하고 있는 장병들에게 작은 응원과 감사의 마음을 전할 수 있어 뜻깊다”고 말했다.

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