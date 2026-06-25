아임웹, 자사몰 매출 확인 도구 ‘KPI 위젯’ 출시

아임웹이 KPI 위젯을 출시했다. (사진: 아임웹 제공)

브랜드 구축 플랫폼 아임웹(대표 이수모)이 자사몰을 운영하는 브랜드 대표와 실무자를 위한 데스크톱 매출 확인 도구 ‘아임웹 KPI 위젯’을 출시했다고 밝혔다.

브랜드 운영자들은 하루에도 여러 차례 매출 현황을 확인한다. 광고 집행 이후 반응을 살펴보거나, 목표 대비 실적을 점검하고 사업 흐름을 파악하기 위해서다. 아임웹은 이러한 운영자들의 실제 업무 방식에 주목해 자사몰의 핵심 매출 지표를 데스크톱에서 확인할 수 있는 KPI 위젯을 선보였다.

이번에 공개된 KPI 위젯은 아임웹으로 운영 중인 사이트와 연동해 주요 매출 지표를 PC 바탕화면에서 확인할 수 있는 기능이다. 위젯을 띄워두는 것만으로 ▲오늘 매출 ▲어제 대비 증감률 ▲월 누적 매출 ▲월 예상 매출 ▲연 예상 매출 등을 확인할 수 있다.

사용 목적에 따라 다양한 형태로 활용할 수 있다. 오늘의 핵심 매출 지표를 간결하게 보여주는 ‘오늘의 매출’, 일별·월별 매출 추이를 그래프로 보여주는 ‘일별·월별 흐름’, 여러 사이트의 매출을 한 번에 확인할 수 있는 ‘여러 사이트 합산’ 위젯 등을 제공한다.

특히 여러 브랜드를 운영하거나 복수의 사이트를 관리하는 사업자는 사이트별 매출을 개별적으로 확인하는 것은 물론 전체 사이트 매출을 통합해 볼 수 있다. 매출 데이터는 20분마다 자동 업데이트되며, 최근 3개월 데이터를 기반으로 월간 및 연간 예상 매출도 제공한다.

아임웹은 최근 온사이트 마케팅, AI 툴킷 등 브랜드의 커머스 운영 전반을 지원하는 다양한 기능을 선보여 왔다. 이번 KPI 위젯 역시 브랜드 운영 과정에서 반복적으로 이뤄지는 업무를 간편하게 확인할 수 있도록 마련한 기능으로, 아임웹 고객이라면 누구나 무료로 이용할 수 있다.

아임웹 이수모 대표는 “브랜드를 운영하는 운영자들에게 매출 확인은 사업의 흐름을 읽고 중요한 판단을 내리기 위한 일상적인 과정”이라며 “KPI 위젯은 이를 데스크톱에서 확인할 수 있도록 돕는 도구로, 앞으로도 브랜드를 만들고 성장시키는 과정에서 운영에 필요한 기능들을 지속적으로 선보일 계획”이라고 말했다.

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