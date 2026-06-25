윤두준, 남아공전 패배에 허탈…"말실수할 듯"

그룹 하이라이트 멤버 겸 배우 윤두준이 대한민국 축구대표팀의 남아프리카공화국전 패배에 허탈한 심경을 드러냈다.
윤두준은 25일 유튜브 채널 'OFFICIAL HIGHLIGHT'에서 진행된 '입중계 대한민국 VS 남아프리카 공화국 | 하이라이트 윤두준 2026 북중미 월드컵' 라이브 방송에 출연했다.
이날 윤두준은 대한민국과 남아공의 2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 A조 3차전을 시청하며 팬들과 실시간으로 소통했다.
홍명보 감독이 이끄는 대한민국 축구대표팀은 이날 남아공에 0-1로 패했다. 이로써 한국은 32강 토너먼트 자력 진출에 실패했고, 다른 조 3위 팀들의 결과를 지켜봐야 하는 상황에 놓였다.
경기 직후 윤두준은 "사실 믿기지가 않는다. 꿈인가"라며 충격을 감추지 못했다.
이어 "다른 조 3위 상황을 봐야 할 것 같다. 32강에 3위로 올라가는 게 다가 아니다. 3위는 다른 조 1위와 붙게 된다"고 말했다.
그러면서 "체코전 때만 해도 이렇게까지 될 줄은 몰랐다. 하고 싶은 말은 하지 않겠다. 말실수할 것 같다"고 말을 아꼈다.
윤두준은 대표팀을 향한 애정도 드러냈다. 그는 "축구 팬 입장에서 저는 축구를 정말 좋아한다. 좋아하는 프로팀도 있지만 가장 열렬하게 응원하는 팀은 대한민국 축구 국가대표팀"이라고 밝혔다.
또 "5살 때부터 대표팀 경기를 봤다는 게 거짓말이 아니다. 그런데 이랬던 적이 없다. 대한민국 축구의 위상이 이랬던 적이 없는 것 같아 안타깝다"고 했다.
윤두준은 연예계 대표 축구 팬으로 꼽힌다. 앞서 그는 월드컵 한국 대표팀 경기를 입중계하며 꾸준히 응원을 보내왔다.
<뉴시스>
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