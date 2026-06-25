티파니 영, 남편 변요한과 러브스토리…"소녀시대에도 1년 비밀"

그룹 소녀시대 멤버 티파니 영이 남편 변요한과의 러브스토리를 공개한다.

오는 27일 오후 11시10분 방송되는 MBC TV 예능물 '전지적 참견 시점' 404회에서는 데뷔 19년 차를 맞은 티파니 영의 일상이 그려진다.

티파니. MBC

이날 티파니 영은 내레이션 녹음 도중 제작진도 알아채지 못한 공기청정기의 미세한 소음을 잡아내며 참견인들을 놀라게 한다. 자신의 몸을 더 깊이 이해하기 위해 해부학을 공부하고, 뇌 상태를 확인하기 위해 '뇌 스캔'까지 받는 모습도 공개한다.

내년 데뷔 20주년을 앞둔 티파니 영은 소녀시대 완전체 컴백에 대해서도 언급한다.

그는 "소녀시대 20주년을 더욱 특별하게 만들어준 것은 '효리수(효연·유리·수영)' 덕분"이라며 '효리수'의 활약에 대한 생각을 밝힌다.

최근 '효리수'의 상승세를 감지한 소녀시대 유닛 '태티서(태연·티파니·서현)' 멤버 티파니 영은 "내가 태연과 서현을 직접 모아보겠다"고 말해 웃음을 자아낸다.

또 티파니 영은 남편 변요한과의 러브스토리도 털어놓는다. 두 사람은 같은 드라마에 출연하며 인연을 맺었고, 작품이 끝난 뒤 변요한이 먼저 다가오며 연인으로 발전했다.

특히 티파니 영은 1년 동안 교제하는 내내 소녀시대 멤버들에게도 비밀로 했다고 밝혀 모두를 놀라게 한다. 방송에서는 티파니 영의 결혼 소식을 가장 늦게 알게 된 멤버가 누구인지도 공개된다.

<뉴시스>

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